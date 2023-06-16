Євро-2024: Україна здобула вольову перемогу над Північною Македонією

Збірна України зіграла перший офіційний матч під керівництвом Сергія Реброва. У столиці Північної Македонії Скопье наші хлопці з рахунком 2:3 обіграли господарів поля.

Українці видали два самих різних тайма – перший був повністю провалений і закінчився з рахунком 2:0 не на нашу користь. В другому наша збірна показала феноменальний камбек і провела три голи.

Північна Македонія – Україна – 2:3

Голи: Барді, 30 пен, Ельмас, 39 – Забарний, 62, Конопля, 66, Циганков, 82

Таким чином, збірна України здобула першу перемогу в двох стартових іграх в рамках відбору на Євро-2024. У першому матчі “синьо-жовті” під керівництвом Руслана Ротаня поступилися Англії.

Збірна Північної Македонії, в свою чергу, зазнала своєї першої поразки.

Після трьох турів лідирує в групі С збірна Англії, у якої 9 очок в активі. Друге місце у Італії, яка набрала 3 бали. Стільки ж очок у Північної Македонії та України, які йдуть на 3-й і 4-й позиціях відповідно. Мальта займає останнє місце, не набравши жодного очка.

19 червня збірна України зіграє свій третій матч в рамках кваліфікації Євро-2024. Суперником “синьо-жовтих” буде збірна Мальти.