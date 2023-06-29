ЄС збереже санкції проти Ірану щодо балістичних ракет

ЄС планує зберегти санкції ЄС щодо балістичних ракет, термін дії яких закінчується в жовтні.

Про це повідомляє Reuters.

Співрозмовники агентства назвали три причини збереження санкцій:

використання Росією іранських безпілотників проти України;

можливість того, що Іран може передати Росії балістичні ракети;

позбавлення Ірану переваг ядерної угоди, оскільки Тегеран порушив домовленості, хоча й після того, як США зробили це першими;

“Іранцям досить чітко дали зрозуміти (про плани зберегти санкції), і тепер питання полягає в тому, які кроки у відповідь можуть зробити іранці і як це передбачити”, – сказав західний дипломат агентству на умовах анонімності.

Термін дії санкцій ЄС закінчується 18 жовтня відповідно до резолюції ООН, яка закріпила ядерну угоду 2015 року.

Збереження санкцій ЄС відображатиме зусилля Заходу, спрямовані на запобігання розробці Іраном ядерної зброї та засобів її доставки, незважаючи на крах угоди 2015 року, від якої тодішній президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році.