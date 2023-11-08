Політика

ЄС обговорить новий пакет санкцій проти Росії наступного тижня — Reuters

8 Листопада 2023 19:00
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санкції, Євросоюз

Члени Європейського союзу наступного тижня розпочнуть обговорювати пропозиції щодо 12 пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомило Reuters із посиланням на дипломатів ЄС і європейського посадовця на умовах анонімності.

Як зазначається у матеріалі, обговорення нових обмежень зрушило з мертвої точки після того, як міністри закордонних справ G7 на зустрічі у Японії дали зелене світло на запровадження обмежень стосовно російських алмазів.

За словами одного зі співрозмовників, поточний термін для подання Європейською комісією пропозицій щодо 12 пакета санкцій, який потім буде обговорюватися урядами 27 країн ЄС, — на початку наступного тижня.

“План полягає в тому, що (Європейська) комісія схвалить пакет найближчими днями. Потім його має затвердити Рада (Європейського союзу)”, — зазначило анонімне джерело агентства.

Також Reuters розповіли, що у проєкті санкцій ЄС може бути згадана пропозиція Бельгії стосовно обмеження на російські алмази, яка передбачає контроль за походженням коштовностей, що продаються.

Польща своєю чергою наполягала на повній забороні російських алмазів і скрапленого нафтового газу, а Естонія пропонувала додати до санкційного списку скраплений природний газ, але, вочевидь, цих пропозицій у проєкті санкцій не буде, додали співрозмовники.


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