ЄС готує 12-тий пакет санкцій проти РФ, – фон дер Ляєн

ЄС “перебуває в процесі підготовки” 12-го пакету санкцій проти РФ. Зокрема, імовірно, він накладатиме обмеження на російську торгівлю алмазами.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі.

“Ми перебуваємо в процесі підготовки 12-го пакету санкцій проти Росії. Ми проводимо консультації з країнами-членами ЄС. Ми розглядаємо, як скоротити решту доходів, які Росія отримує від експорту алмазів до Європи та її партнерів”, – зазначила президентка Єврокомісії.

За її словами, робота над новим пакетом санкцій триває спільно із країнами G7.

Крім того, ЄС хоче посилити ефективність уже запроваджених заходів проти РФ, додала фон дер Ляєн.