ЄС активізує переговори про створення “стіни дронів” після нових порушень з боку РФ

Європейський Союз готує новий етап обговорень щодо так званої «стіни дронів» для захисту східних кордонів блоку після серії повітряних інцидентів із російськими літаками та безпілотниками. Про це пише Politico.

За підтвердженням представника Єврокомісії, у п’ятницю, 26 вересня, відбудеться онлайн-зустріч, у якій візьмуть участь сім країн ЄС на лінії фронту — Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща, Румунія та Болгарія — разом з Україною та єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом.

Це стане продовженням ініціативи, озвученої президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час промови про стан Союзу. Тоді вона закликала ЄС «прислухатися до балтійських друзів» і підтримати створення системи захисту східних кордонів від повітряних атак.

«Це конкретне продовження оголошення президентки фон дер Ляєн, адже нещодавні атаки і вторгнення вже сталися в Румунії та Польщі», — заявив речник Єврокомісії Томас Реньє.

За даними дипломатів, фон дер Ляєн планує представити варіанти фінансування «стіни дронів» під час неформальної зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені 1 жовтня.

Новий раунд переговорів спричинений інцидентом 19 вересня, коли три російські військові літаки протягом 12 хвилин порушували повітряний простір Естонії, перш ніж їх перехопили італійські F-35. А на початку місяця російські безпілотники вторглися до Польщі, що також викликало занепокоєння серед країн НАТО.

Реньє наголосив, що головну роль у ініціативі відіграватимуть самі держави:

«Ми побачимо, який у них інтерес, як ми можемо їм допомогти, які їхні можливості та потреби. Після цього разом з країнами-учасницями та Україною вирішимо, якими будуть наступні кроки».

Інтерес до проєкту зріс після того, як цього літа Єврокомісія відхилила спільний запит Естонії та Литви на фінансування «стіни дронів» у розмірі 12 млн євро. Нинішня ескалація з боку Росії додала ініціативі нової актуальності.