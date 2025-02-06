Ярослава Магучіх відкрила сезон-2025, здобувши “золото” на турнірі в Італії

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх успішно відкрила міжнародний сезон-2025, здобувши “золото” на турнірі Udin Jump Development в італійському Удіне.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У фіналі Магучіх змагалася з титулованими суперницями, серед яких срібна призерка Євро-2021 Марія Вукович та чемпіонка світу U20-2022 Кармен Бруус.

“Золото” на турнірі Udin Jump Development Ярослава Магучіх отримала, подолавши висоту 1,94 м. У фінальній боротьбі вона випередила угорку Ліліанну Баторі, яка з останньої спроби взяла 1,91 м.

Нагадаємо, що у 2024 році українка встановила світовий рекорд у стрибках у висоту (2,10 м), виграла “золото” Олімпіади та чемпіонату Європи, а також захистила титул чемпіонки Діамантової ліги.