Економіка

Японська компанія анонсувала старт виробництва пікапів в Україні, – Свириденко
17 Грудня 2024 11:45
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авто, україна, японія
Прапор Японії / Фото з відкритих джерел

Українські виробники разом із японською машинобудівною компанією планують організувати виготовлення пікапів в Україні за технологією великовузлового складання.

Про це інформує Мінекономіки, посилаючись на заяву міністерки економіки Юлії Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.

Свириденко зазначила, що плани японської компанії є важливим сигналом для інших японських інвесторів, що локалізація виробництва в Україні може стати взаємовигідною співпрацею. Міністерка також закликала японські компанії відкривати виробництва в Україні або локалізувати свої технології разом з українськими партнерами, підкресливши, що наразі в Україні працює понад 40 ключових японських підприємств.

«Україна має багатий досвід у виробництві та інженерії, а також сучасне обладнання, що робить українські підприємства перспективними партнерами для японських компаній. Уряд готовий підтримати інвесторів через компенсації для великих інвестиційних проєктів, а також пропонує податкові та митні пільги в індустріальних парках. Крім того, Україна разом із партнерами розвиває механізми страхування від воєнних ризиків», – зазначила міністерка.

Свириденко також додала, що Японія виділила близько 1,25 мільярда євро через ініціативи NEXI, надаючи фінансову підтримку для японських компаній, готових інвестувати в український ринок.

«Ми очікуємо на посилення співпраці між Українською експортно-кредитною агенцією та NEXI, а також на розвиток співпраці з українськими бізнесами в ключових секторах економіки для залучення японських технологій», – підсумувала вона.


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