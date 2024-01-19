Японія стала п’ятою країною, чий космічний апарат здійснив посадку на Місяць

Японія стала п’ятою країною в історії, чий космічний корабель здійснив посадку на місячну поверхню.

Про це пише АР.

Водночас офіційні особи все ще намагаються визначити, чи можна вважати цю подію повним успіхом, оскільки їм потрібно більше часу, щоб проаналізувати, чи здійснив космічний корабель, на якому не було астронавтів, точне приземлення. Також могла виникнути проблема з електроживленням.

Так, голова Інституту космічних наук Японії Хітоші Кунінака заявив, що фахівці вважають, що марсоходи були запущені і дані передаються назад на Землю. Але у спускового апарату можуть виникнути проблеми з сонячними панелями, і, схоже, наразі він працює лише на акумуляторах.

Кунінака сказав, що він вважає, що вони досягли принаймні “мінімального” успіху.

Спусковий апарат для дослідження Місяця (SLIM) здійснив посадку приблизно о 12:20 ночі за токійським часом у суботу (15.20 за Гринвічем у п’ятницю). На борту апарату не було астронавтів.

Після цього було напружене очікування новин, коли центр управління польотами Японського космічного агентства спочатку заявив, що SLIM знаходиться на поверхні Місяця, але що він все ще “перевіряє свій статус”. Більше жодних подробиць не було відомо, адж поки майже через дві години не відбулася пресконференція, відзначає агенція.

Під час спуску космічного апарату центр управління польотами Японського агентства аерокосмічних досліджень повідомив, що все йде за планом, а згодом повідомив, що SLIM опинився на поверхні Місяця. Але не було жодної згадки про те, чи була посадка успішною.

За даними космічного агентства JAXA, SLIM, який отримав прізвисько “Місячний снайпер”, почав свій спуск опівночі в суботу (за місцевим часом), і за 15 хвилин він опустився на висоту близько 10 кілометрів над поверхнею Місяця. На висоті п’яти кілометрів спусковий апарат перебував у режимі вертикального зниження, потім на висоті 50 метрів над поверхнею SLIM мав зробити паралельний рух, щоб знайти безпечне місце для посадки, повідомляє JAXA.

Приблизно через півгодини після передбачуваної посадки JAXA повідомило, що все ще перевіряє стан спускового апарату.