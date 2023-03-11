Якщо нападе Україна: у РФ організовують оборонні укріплення в глибокому тилу

Російські війська продовжують створювати оборонні лінії в тилових районах далеко від нинішньої лінії фронту та в районах Росії, де, швидше за все, ніколи не буде бойових дій.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков 9 березня заявив, що російська влада завершила будівництво «засічної лінії» укріплень уздовж кордону Бєлгородської області з Україною, повідомляється у звіті ISW.

Гладков стверджував, що російські війська повинні виділити війська для оборони цієї системи укріплень у разі неправдоподібного українського нападу на Білгородську область. Російські війська значно неправильно розподілили б сили, які були б краще придатні для підтримки активних наступальних операцій в інших місцях України, укомплектувавши ці укріплення. Гладков також стверджував, що російські офіційні особи витратили 10 мільярдів рублів (близько 132 мільйонів доларів) на будівництво оборонної лінії, що, ймовірно, є марною тратою коштів на тлі питань про здатність Росії фінансувати свої військові дії в Україні.

10 березня український Генштаб також повідомив, що російські війська продовжують будівництво укріплень уздовж кордону Курської області з Україною, ще одного району, де, швидше за все, ніколи не буде бойових дій. Глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що російські війська будують лінію оборони в Криму, і натякав, що наказ про будівництво лінії віддав президент Росії Володимир Путін.

Ці укріплення розташовані далеко від нинішньої лінії фронту на півдні України, і будь-який російський особовий склад і обладнання, розміщені на цих лініях, так само краще підходять в інших місцях України.

Продовження російських укріплень у Криму може свідчити про те, що російські сили не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на півдні України в довгостроковій перспективі. ISW наразі не помітила російських сил, розгорнутих на жодній із цих оборонних ліній, тому укріплення наразі не мають значення для російських операцій в Україні.