Якою буде погода на вихідних

У вихідні 20-21 липня в західних та північних областях, а також на Вінниччині буде комфортна температура повітря, протягом дня +25+29 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У південній частині очікується найвища температура повітря, +34+36 градусів.

У центральній частині України температура повітря становитиме +29…+32°C, у Дніпрі та навколишніх районах – до +34°C.

“Дощі в Україні якісь відчутні впродовж суботи-неділі – навряд, хіба що завтра в Приазов’ї, а в неділю в західних областях – локальні дощі з грозами”, – зазначила Діденко.

У Києві 20-21 липня очікується суха сонячна погода з температурою повітря близько +28°C.