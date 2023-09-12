Яке обладнання можна підібрати для бутлів з водою, щоб зробити користування зручнішим?

Доставка питної води — універсальна послуга, популярна у різних містах України. Це дуже зручно: вам не потрібно йти чи їхати у супермаркет, купувати бутлі з водою, везти їх додому, підіймати в квартиру.

Все, що вам потрібно — оформити замовлення і дочекатися кур’єра. Замовити бутель з водою чи воду у пляшках можна додому чи в офіс. Кур’єр занесе необхідну кількість води на будь-яких поверх. Це зручно і спрощує життя! Після нескладних підрахунків ви зрозумієте, що це набагато вигідніше і дешевше, ніж постійно купувати у супермаркеті бутельовану очищену воду в невеликих пляшках для приготування їжі та пиття.

Великі бутлі — оптимальне рішення для великої родини чи великого колективу. Але набирати з них воду без допоміжних засобів не просто. Для цього виробники пропонують різні аксесуари. Наприклад, можна купити помпу для води чи встановити бутель на кулер.

В чому особливості використання кулера

Пристрій поєднує практичність і функціональність. Він не тільки подає воду, а й охолоджує та нагріває. Можна обрати моделі, які встановлюють на підлогу або на стіл.

Кулери часто можна побачити в офісах і громадських місцях. Використання кулера має такі переваги:

Надійність. Пристрій складається з двох ємностей, з’єднаних між собою розподільним клапаном, а також з накопичувального резервуара. Він має роздавальник, під’єднаний патрубком. Оскільки всі елементи виготовляють з міцних і зносостійких матеріалів, вони легко витримують будь-які навантаження, стійкі до пошкоджень. Легкість і простота експлуатації. Щоб набрати воду, варто просто відкрити кран. Відповідність санітарним вимогам. Як правило, бутлі привозять із захисною гігієнічною наклейкою, а всі контактні поверхні обов’язково перед встановленням дезінфікують. Дотримання цих простих вимог виключає ризик розвитку патогенної мікрофлори всередині бутля. Тому вода не буде містити різних домішок, бактерій, солей тощо. Додаткові функції. Можна обрати модель, яка має різні додаткові функції:

озонатор або ультрафіолетова лампа для додаткової дезінфекції;

морозильна камера, мінібар, де можна зберігати продукти;

тримач одноразових стаканчиків;

цифрове табло, де вказано температуру води.

Коли потрібна помпа для бутля?

Помпи для бутлів — це демократична ціна й ергономічність. Помпа — конструкція, яку встановлюють на шийку бутля. Вона компактна, зручна, проста у використанні, відмінно виконує поставлену перед нею задачу — пришвидшує процес набирання води. По суті, це невелика помпа, що швидко перекачує воду з однієї ємності в іншу. Виробники пропонують механічні та електричні моделі. Вибір залежить від ваших потреб, бюджету, смаків. Механічна помпа універсальна і компактна. Але для набору великої кількості води такі моделі трохи незручні, адже потребують додаткових зусиль.

Електрична помпа дозволяє заощадити час і зусилля. Розлив води відбувається після одного натискання кнопки. Це легко та зручно. Але коштує така модель дещо дорожче за механічну.

В My Water Shop представлено великий вибір обладнання, яке полегшує набирання води: кулери, механічні та електричні помпи. Не знаєте, який варіант обрати? Зверніться до менеджерів, які нададуть фахову консультацію та допоможуть підібрати варіант відповідно до ваших потреб і бюджету.