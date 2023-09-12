Яке обладнання можна підібрати для бутлів з водою, щоб зробити користування зручнішим?

Доставка питної води — універсальна послуга, популярна у різних містах України. Це дуже зручно: вам не потрібно йти чи їхати у супермаркет, купувати бутлі з водою, везти їх додому, підіймати в квартиру.
Все, що вам потрібно — оформити замовлення і дочекатися кур’єра. Замовити бутель з водою чи воду у пляшках можна додому чи в офіс. Кур’єр занесе необхідну кількість води на будь-яких поверх. Це зручно і спрощує життя! Після нескладних підрахунків ви зрозумієте, що це набагато вигідніше і дешевше, ніж постійно купувати у супермаркеті бутельовану очищену воду в невеликих пляшках для приготування їжі та пиття.
Великі бутлі — оптимальне рішення для великої родини чи великого колективу. Але набирати з них воду без допоміжних засобів не просто. Для цього виробники пропонують різні аксесуари. Наприклад, можна купити помпу для води чи встановити бутель на кулер.
В чому особливості використання кулера
Пристрій поєднує практичність і функціональність. Він не тільки подає воду, а й охолоджує та нагріває. Можна обрати моделі, які встановлюють на підлогу або на стіл.
Кулери часто можна побачити в офісах і громадських місцях. Використання кулера має такі переваги:
- Надійність. Пристрій складається з двох ємностей, з’єднаних між собою розподільним клапаном, а також з накопичувального резервуара. Він має роздавальник, під’єднаний патрубком. Оскільки всі елементи виготовляють з міцних і зносостійких матеріалів, вони легко витримують будь-які навантаження, стійкі до пошкоджень.
- Легкість і простота експлуатації. Щоб набрати воду, варто просто відкрити кран.
- Відповідність санітарним вимогам. Як правило, бутлі привозять із захисною гігієнічною наклейкою, а всі контактні поверхні обов’язково перед встановленням дезінфікують. Дотримання цих простих вимог виключає ризик розвитку патогенної мікрофлори всередині бутля. Тому вода не буде містити різних домішок, бактерій, солей тощо.
- Додаткові функції. Можна обрати модель, яка має різні додаткові функції:
- озонатор або ультрафіолетова лампа для додаткової дезінфекції;
- морозильна камера, мінібар, де можна зберігати продукти;
- тримач одноразових стаканчиків;
- цифрове табло, де вказано температуру води.
Коли потрібна помпа для бутля?
Помпи для бутлів — це демократична ціна й ергономічність. Помпа — конструкція, яку встановлюють на шийку бутля. Вона компактна, зручна, проста у використанні, відмінно виконує поставлену перед нею задачу — пришвидшує процес набирання води. По суті, це невелика помпа, що швидко перекачує воду з однієї ємності в іншу. Виробники пропонують механічні та електричні моделі. Вибір залежить від ваших потреб, бюджету, смаків. Механічна помпа універсальна і компактна. Але для набору великої кількості води такі моделі трохи незручні, адже потребують додаткових зусиль.
Електрична помпа дозволяє заощадити час і зусилля. Розлив води відбувається після одного натискання кнопки. Це легко та зручно. Але коштує така модель дещо дорожче за механічну.
В My Water Shop представлено великий вибір обладнання, яке полегшує набирання води: кулери, механічні та електричні помпи. Не знаєте, який варіант обрати? Зверніться до менеджерів, які нададуть фахову консультацію та допоможуть підібрати варіант відповідно до ваших потреб і бюджету.