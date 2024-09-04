Суспільство

Ракетний удар по Львову: є кілька знеструмлень залізниці
4 Вересня 2024 07:20
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Львів, укрзалізниця
Ілюстративне фото / УЗ

Під час масованого російського удару 4 вересня у Львівській області сталося кілька знеструмлень на залізниці, Укрзалізниця виводить резервні тепловози, щоб забезпечити перевезення.

Про це повідомляє УЗ у Telegram

“Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляємо поїзди”.

Зокрема, йдеться про потяги:

  • № 59 Київ-Чоп,
  • № 91 Київ-Львів,
  • № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,
  • № 11 Одеса-Львів,
  • № 149 Полтава-Чернівці,
  • № 746 Львів-Київ,
  • № 368 Ужгород-Ковель

“Продовжуємо рух в усіх регіонах”, – підсумували в УЗ.


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