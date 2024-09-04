Ракетний удар по Львову: є кілька знеструмлень залізниці

Під час масованого російського удару 4 вересня у Львівській області сталося кілька знеструмлень на залізниці, Укрзалізниця виводить резервні тепловози, щоб забезпечити перевезення.
Про це повідомляє УЗ у Telegram
“Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляємо поїзди”.
Зокрема, йдеться про потяги:
- № 59 Київ-Чоп,
- № 91 Київ-Львів,
- № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,
- № 11 Одеса-Львів,
- № 149 Полтава-Чернівці,
- № 746 Львів-Київ,
- № 368 Ужгород-Ковель
“Продовжуємо рух в усіх регіонах”, – підсумували в УЗ.