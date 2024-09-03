Віцепрем’єрка Ірина Верещук також подала у відставку

У відставку також подала віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Про це вона повідомила у facebook.
“Перезавантаження. Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку”, – написала вона.
Раніше до Ради надійшли кілька заяв про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та від голови Фонду державного майна Віталія Коваля.
Зеленський у вечірньому зверненні також повідомив про кадрові зміни в уряді та Офісі президента, спрямовані на посилення ключових напрямків. Серед пріоритетів:
- Посилення взаємодії між центральною владою та громадами, особливо у підготовці до зимового сезону.
- Розвиток оборонного виробництва та залучення інвестицій партнерів у стратегічні галузі промисловості.
- Посилення співпраці з НАТО.
- Підготовка до реальних переговорів щодо членства в ЄС.
- Протидія російській пропаганді та захист української культурної спадщини.
Зеленський також відзначив важливість нового рівня інформаційної, культурної та дипломатичної роботи, а також посилення відносин з глобальною українською спільнотою.