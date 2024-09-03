Політика

Віцепрем’єрка Ірина Верещук також подала у відставку
3 Вересня 2024 22:09
кабмін, кадри
Ірина Верещук / Фото: УНІАН

У відставку також подала віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Про це вона повідомила у facebook.

“Перезавантаження. Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку”, – написала вона.

Раніше до Ради надійшли кілька заяв про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та від голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

Зеленський у вечірньому зверненні також повідомив про кадрові зміни в уряді та Офісі президента, спрямовані на посилення ключових напрямків. Серед пріоритетів:

  • Посилення взаємодії між центральною владою та громадами, особливо у підготовці до зимового сезону.
  • Розвиток оборонного виробництва та залучення інвестицій партнерів у стратегічні галузі промисловості.
  • Посилення співпраці з НАТО.
  • Підготовка до реальних переговорів щодо членства в ЄС.
  • Протидія російській пропаганді та захист української культурної спадщини.

Зеленський також відзначив важливість нового рівня інформаційної, культурної та дипломатичної роботи, а також посилення відносин з глобальною українською спільнотою.


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