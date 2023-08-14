Як вибрати вдалу сантехніку мешканцям великих міст

Вибір сантехніки для встановлення у міських квартирах може мати певні нюанси, зокрема, через особливості подачі води системою централізованого водопостачання, наявність чи відсутність гарячої води у кранах тощо. Останніми роками популярністю у покупців користується сантехніка німецьких брендів. Причина – стильний дизайн та якість.

Чи задовольнить така сантехніка львів, Київ, Одесу та потреби жителів інших великих міст? Дізнаєтеся зі статті. Експерти інтернет-магазину “Світ Якісної Сантехніки” розповіли, що, на їхню думку, має найважливіше значення під час вибору сантехнічних приладів у містах.

Заощадження водних ресурсів

Більшість відомих брендів сантехніки виводять функцію водозбереження на перший план. Задля уникнення високого навантаження на водогін міста важливо використовувати воду раціонально, а не бездумно спускати її у каналізацію.

Зараз у магазинах можна знайти змішувачі та душові лійки, які зменшують споживання води. Це змішувачі з аераторами, які, завдяки змішуванню води з повітрям, забезпечують сильний натиск, при цьому кількість використаних кубометрів зменшується.

Також сприяють ощадливому використанню сенсорні змішувачі, лійки з термостатом, інсталяції з двома варіантами змивання – наполовину чи на повний бак.

Розумні технології

У містах, де є постійний доступ до якісного Wi-Fi, є сенс встановлювати “розумні” змішувачі. Завдяки підключенню девайса до мережі, можна керувати налаштуваннями струменю та температури води зі смартфона. Тим самим оптимізувати використання ресурсів.

Естетичний дизайн

Відсоток дизайнерських ремонтів у міських квартирах набагато вищий, ніж у сільській місцевості. Тому містяни більше звертають увагу саме на дизайн – як прилад вписується у вже наявний інтерʼєр, як поєднується з іншими приладами тощо. Для прикладу, у Львові багато осель мають стильний ретро-дизайн інтерʼєра, під який ідеально підходять змішувачі витончених форм з бронзи, латуні чи матового хрому.

Добре, що у великих містах можна переглянути всі прилади наживо у магазинах, торговельних та виставкових центрах.

Врахування площі приміщення

Ванна кімната, як правило, найменше приміщення у міській квартирі. Саме вільним простором зумовлений вибір ванни та душових кабін. За умови обмеженої площі мешканці міст віддають перевагу облаштуванню душового “куточка” або найменшій ванній чаші 100 на 70 см. Коли простір не надто обмежений, розглядають встановлення гідромасажних ванн та великих душових боксів.

Сервісне обслуговування

У великих містах представлені сервісні центри більшості відомих брендів сантехніки, що важливо для гарантійного обслуговування приладів, якщо така потреба виникне. Тож, можна звертати увагу і на цей критерій.

Як бачимо, під час вибору сантехніки для міської квартири важливий не лише зовнішній вигляд, бренд та ціна, але й ощадливість приладу та зменшення використання води.