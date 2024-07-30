В Індії через зсуви ґрунту загинули 36 людей

Сильні муссоні дощі спричинили зсуви ґрунту в Індії, які призвели до загибелі щонайменше 36 людей, сотні інших опинилися у пастці під уламками.

Про це повідомляє France24.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, південний прибережний штат Керала постраждав від сильних злив, а обвал ключового мосту на місці стихійного лиха в районі Ваянад перешкодив зусиллям рятувальників.

“Було підтверджено тридцять шість смертельних випадків у зв’язку зі зсувом у Ваянаді”, — сказав місцевий чиновник Д.Р. Мегасрі.

Міністр охорони здоров’я штату Керала Віна Джордж повідомила, що багато інших людей отримали поранення та перебувають у лікарні.

Індійська армія заявила, що направила понад 200 солдатів у цей район для допомоги державним силам безпеки та пожежникам у пошуково-рятувальних роботах.

“Підозрюється, що сотні людей опинилися у пастці”, – йдеться в заяві.