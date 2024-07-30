Окупанти атакували Чорнобаївку: є руйнування

Вранці окупанти вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині, випустивши по населеному пункту понад 20 снарядів.

Про це начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Фейсбуці.

«Так нині виглядають оселі жителів Чорнобаївки після ранкових «прильотів». Російські військові випустили більше 20 снарядів по населеному пункту. Пошкоджені приватні будинки: побиті дахи, вибиті двері та шибки», – написав Прокудін.

Він інформує, що 32-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок обстрілу, нині у лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу.

Своєю чергою Головне управління ДСНС у Херсонській області інформує, що у с. Чорнобаївка в одному з будинків внаслідок ранкової ворожої атаки постраждав пожежник-рятувальник, він перебував вдома під час обстрілу, дістав осколкові поранення.