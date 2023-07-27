Як відрізнити справжній Баллантайнс від підробки

Тим, хто ніколи раніше не пробував скотчі, сомельє рекомендують продегустувати Ballantine’s. Цей напій посідає одне з провідних місць серед віскі. Йому характерні багатий ароматичний і смаковий букет, значна лінійка сортів.

Неперевершена якість скотчу Баллантайнс викликає захват у поціновувачів напою, які дають йому позитивні відгуки. Отримані нагороди на міжнародних конкурсах дають змогу компанії пишатися своєю продукцією. За історію існування торгова марка отримала понад сто престижних премій.

Загальні характеристики віскі Ballantine’s

Для створення якісної продукції компанія використовує найкращі інгредієнти та унікальні традиційні технології, що надають напою особливого характеру:

Застосування багатосолодового зерна, що надає смаку багатства і складності.

Проведення декількох етапів дистиляції, завдяки чому смак напою стає м’яким і гармонійним.

Тривала витримка в дубових бочках, що сприяє розвитку глибокого смаку й багатого аромату Ballantine’s.

Перед надходженням у продаж, кожна з партій віскі піддається ретельній дегустації та оцінці. Це необхідно для підтвердження ідеального смаку й аромату. Міцність напоїв варіюється від 35 до 43 % обертів. Витримка становить від трьох до тридцяти років.

Як відрізнити справжній Ballantine’s від підробки

Якщо порівнювати з іншими марками, вартість скотча Баллантайнс відносно невисока. Це робить усі віскі лінійки популярними в Шотландії та за її межами.

Велика популярність призводить до того, що напої часто підробляють. Не знаючи певних тонкощів, можна придбати до свята неякісний продукт. У такому разі ні про яке багатство купажу не йдеться.

Купуючи віскі марки Ballantine’s, звертайте увагу на такі нюанси:

В оригінальній пляшці боки й денце мають опукле гравіювання з ім’ям бренду.

На кришку справжнього напою нанесено першу літеру назви виробника.

«Правильний» скотч має етикетку з гербом бренду й підписом його засновника.

Щоб отримати оригінальний віскі, не купуйте продукцію, ціна на яку підозріло низька. Розпродажі та акції можуть бути звичайним вивертом підпільників, які виробляють фальсифікат. Робіть покупки в перевірених магазинах, таких як маркет алкогольних штук MAUDAU.

Цікаві факти про бренд

Мало хто знає, але:

До сьогодні в Дамбартоні (Шотландія) склад із бочками, у яких дозріває віскі, охороняють білі гуси. Побачивши сторонніх, вони голосно гогочуть.

Дизайнери компанії створили келих, який дає змогу пити скотч в умовах невагомості. Побачити процес можна в красивому рекламному ролику.

Під час «сухого закону» скотч Ballantine’s потрапляв до США через Багами та Канаду. Знайти його шанувальники віскі могли в легендарному «Клубі 21». Після завершення періоду власник клубу перекваліфікувався на офіційного дистриб’ютора напою.

Герб бренду є відображенням основних етапів виробництва різних видів скотчу.

Щоби відчути складний аромат і смак віскі, пити його треба в чистому вигляді, без закусок, охолодженим до 17-18°C.