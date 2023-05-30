Як українському бізнесу вийти на міжнародний ринок і розкрутити сайт в англомовній країні

Сьогодні багато українських компаній поставили перед собою мету — розширити географію й вийти на ринок за кордоном. Один із дієвих способів цього досягти — розповісти про себе та свої послуги через інтернет. У такому випадку суттєво допомогти в цьому може SEO-просування нового сайту в іншому регіоні. Але ж СЕО — це сфера, яка постійно розвивається. Крім того, те, що підходить для бізнесу в одній країні, може не спрацювати в іншій. У цій публікації ми поговоримо про те, як створити стратегію просування за кордоном і завоювати нові ринки.

Чому варто створити окрему стратегію для просування сайту за кордоном?

У процесі розроблення своєї стратегії розкрутки на зовнішньому ринку не можна користуватися тими методами, які допомогли у своїй країні. Адже різні народи мають унікальну культуру, мову. Відповідно, змінюються пошукова поведінка та вподобання. Тому обов’язково варто ретельно вивчити особливості місцевої аудиторії, щоб спілкуватися з нею на більш глибокому рівні.

Вирішальну роль у спілкуванні й онлайн-взаємодії відіграє мова. Тому варто подбати про співпрацю з копірайтерами, які знаються на місцевих особливостях сприйняття та допоможуть усунути мовні бар’єри в комунікації з потенційними клієнтами.

Ще одна причина для створення особливої стратегії — конкуренція та ринкові відмінності. Вони можуть значно відрізнятися від однієї країни до іншої. Розуміючи місцевий ринковий ландшафт, ви можете визначити унікальні можливості, відрізнити себе від конкурентів і адаптувати свої маркетингові зусилля, щоб виділитися.

Також різні країни мають свої правові вимоги, правила та культурні норми. Важливо розуміти ці фактори, щоб переконатися, що сайт і рекламна діяльність відповідають місцевим законам і звичаям.

Отже, створення особливої стратегії просування ресурсу за кордоном має вирішальне значення для ефективного охоплення та взаємодії з місцевою аудиторією, адаптації до ринкової динаміки, подолання мовних бар’єрів і дотримання місцевих норм. Це збільшує ваші шанси на успіх на міжнародному ринку та дає змогу створити сильний глобальний бренд.

Як розкрутити сайт в англомовних країнах

Для того, щоб досягти успіху у просуванні онлайн-бізнесу в англомовних країнах, варто приділити увагу таким ключовим факторам:

локалізація контенту. Адаптація вмісту сайту до потреб цільової аудиторії країни з урахуванням місцевої мови та культури сприйняття місцевих мешканців — один із головних факторів розкрутки в іншому регіоні;

забезпечення логічної структури та системи навігації на сайті. Це дозволяє пошуковим системам і користувачам легко отримувати доступ до різних мовних версій вебресурсу, призначених для різних країн;

застосування тегів hreflang в HTML-коді сайту. Це допомагає позначити різні мовні версії сайту й дозволити пошуковикам зрозуміти, яка з них є релевантною для користувачів у конкретному регіоні;

аналіз ключових запитів, релевантних для тієї чи іншої країни. Цей етап передбачає проведення досліджень ключових слів, специфічних для кожного регіону просування та мови, щоб визначити відповідні пошукові запити, які використовують місцеві користувачі, і включити їх у свою роботу;

технічна оптимізація. Робота над технічними аспектами (наприклад, швидкість завантаження сторінок, зручність для мобільних пристроїв, розмітка структурованих даних тощо) дає можливість підвищити продуктивність вебресурсу та налагодити взаємодію з користувачами в англомовних регіонах;

створення зовнішніх посилань. Розроблення локалізованої стратегії побудови зворотних лінків допомагає підвищити авторитет і видимість сайту.

Робота з просування онлайн-бізнесу в англомовних країнах потребує комплексного підходу, який передбачає постійний моніторинг, аналіз і адаптацію стратегії. Це можуть забезпечити тільки справжні професіонали, які працюють в інтернет-агентстві Elit-Web.

Джерело: https://elit-web.ua/prodvighenie-zarubeghnyh-saytov