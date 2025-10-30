        Суспільство

        Як СТРУМ безперебійно підтримує «Азов» на фронті

        30 Жовтня 2025 17:33

        Фронт не може чекати. Часто разові збори тривають дуже довго та не встигають за потребами військових. Щоб забезпечити воїнів усім необхідним без затримок, створено СТРУМ – систему регулярної підтримки 12-ої бригади спеціального призначення «Азов». Мета – зробити допомогу стабільною, прозорою і передбачуваною. Кожна гривня працює на перемогу та для першочергових потреб.

        Як працює СТРУМ?

        СТРУМ живить «Азов», оскільки працює автоматично та не потребує щомісячних нагадувань.

        Щоб долучитися, достатньо:

        • обрати комфортну суму внеску;
        • зареєструватися на платформі strum.azov.one;
        • підтвердити підписку та дозволити автоматичні щомісячні платежі.

        Після цього:

        • кошти надходять безпосередньо до фонду підтримки 12-ої бригади НГУ;
        • команда оперативно спрямовує їх на найактуальніші потреби – техніку, зв’язок, дрони, транспорт, спорядження, оптику й електроніку;
        • підписники отримують звіти з фото та описом закупівель, що підтверджують прозорість кожного етапу.

        Завдяки підписці команди СТРУМ і АЗОВ.ONE можуть завчасно готувати закупівлі й не втрачати час на пошук грошей. Командири мають змогу планувати дії впевненіше, знаючи, що підтримка надходить регулярно. СТРУМ знімає зайву напругу з тилу й допомагає бійцям отримувати потрібне спорядження саме тоді, коли в ньому є безпосередня потреба.

        Переваги регулярної підтримки

        Стабільність постачання

        Кошти надходять регулярно, тож закупівлі плануються і здійснюються заздалегідь та за кращих умов проговорених завчасно з постачальниками. Так формується запас необхідного – від техніки до спорядження, щоб у критичний момент не відчулося браку.

        Швидке реагування

        Коли фронт потребує допомоги, кошти вже на рахунку. Команда одразу закуповує необхідне устаткування без очікування нового збору. Це економить час і допомагає «Азову» діяти максимально оперативно.

        Куди спрямовуються кошти?

        Усі надходження з підписки використовуються для забезпечення 12-ої бригади «Азов»:

        • зв’язок: рації, антени, кабелі, адаптери;
        • спорядження: бронеплити, шоломи, елементи захисту;
        • дрони: розвідувальні, ударні, FPV;
        • оптика: тепловізори, приціли, прилади нічного бачення;
        • автотранспорт: пікапи, запчастини, паливо;
        • електроніка: акумулятори, павербанки, генератори.

        Кожен внесок перетворюється на конкретну допомогу, яка підсилює «Азов» на передовій.

        Як долучитися до СТРУМ?

        Перейдіть на сайт strum.azov.one, оберіть суму внеску та підтвердіть підписку. В особистому кабінеті можна стежити за звітами, змінювати параметри та запрошувати друзів долучатися через реферальну програму.

        СТРУМ – не просто фінансова підтримка. Це спільнота людей, які постійно живлять фронт енергією та вірою в перемогу.


