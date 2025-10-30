Социальна реклама

Фронт не може чекати. Часто разові збори тривають дуже довго та не встигають за потребами військових. Щоб забезпечити воїнів усім необхідним без затримок, створено СТРУМ – систему регулярної підтримки 12-ої бригади спеціального призначення «Азов». Мета – зробити допомогу стабільною, прозорою і передбачуваною. Кожна гривня працює на перемогу та для першочергових потреб.

Як працює СТРУМ?

СТРУМ живить «Азов», оскільки працює автоматично та не потребує щомісячних нагадувань.

Щоб долучитися, достатньо:

обрати комфортну суму внеску;

зареєструватися на платформі strum.azov.one;

підтвердити підписку та дозволити автоматичні щомісячні платежі.

Після цього:

кошти надходять безпосередньо до фонду підтримки 12-ої бригади НГУ;

команда оперативно спрямовує їх на найактуальніші потреби – техніку, зв’язок, дрони, транспорт, спорядження, оптику й електроніку;

підписники отримують звіти з фото та описом закупівель, що підтверджують прозорість кожного етапу.

Завдяки підписці команди СТРУМ і АЗОВ.ONE можуть завчасно готувати закупівлі й не втрачати час на пошук грошей. Командири мають змогу планувати дії впевненіше, знаючи, що підтримка надходить регулярно. СТРУМ знімає зайву напругу з тилу й допомагає бійцям отримувати потрібне спорядження саме тоді, коли в ньому є безпосередня потреба.

Переваги регулярної підтримки

Стабільність постачання

Кошти надходять регулярно, тож закупівлі плануються і здійснюються заздалегідь та за кращих умов проговорених завчасно з постачальниками. Так формується запас необхідного – від техніки до спорядження, щоб у критичний момент не відчулося браку.

Швидке реагування

Коли фронт потребує допомоги, кошти вже на рахунку. Команда одразу закуповує необхідне устаткування без очікування нового збору. Це економить час і допомагає «Азову» діяти максимально оперативно.

Куди спрямовуються кошти?

Усі надходження з підписки використовуються для забезпечення 12-ої бригади «Азов»:

зв’язок: рації, антени, кабелі, адаптери;

спорядження: бронеплити, шоломи, елементи захисту;

дрони: розвідувальні, ударні, FPV;

оптика: тепловізори, приціли, прилади нічного бачення;

автотранспорт: пікапи, запчастини, паливо;

електроніка: акумулятори, павербанки, генератори.

Кожен внесок перетворюється на конкретну допомогу, яка підсилює «Азов» на передовій.

Як долучитися до СТРУМ?

Перейдіть на сайт strum.azov.one, оберіть суму внеску та підтвердіть підписку. В особистому кабінеті можна стежити за звітами, змінювати параметри та запрошувати друзів долучатися через реферальну програму.

СТРУМ – не просто фінансова підтримка. Це спільнота людей, які постійно живлять фронт енергією та вірою в перемогу.