Социальна реклама
Фронт не може чекати. Часто разові збори тривають дуже довго та не встигають за потребами військових. Щоб забезпечити воїнів усім необхідним без затримок, створено СТРУМ – систему регулярної підтримки 12-ої бригади спеціального призначення «Азов». Мета – зробити допомогу стабільною, прозорою і передбачуваною. Кожна гривня працює на перемогу та для першочергових потреб.
Як працює СТРУМ?
СТРУМ живить «Азов», оскільки працює автоматично та не потребує щомісячних нагадувань.
Щоб долучитися, достатньо:
- обрати комфортну суму внеску;
- зареєструватися на платформі strum.azov.one;
- підтвердити підписку та дозволити автоматичні щомісячні платежі.
Після цього:
- кошти надходять безпосередньо до фонду підтримки 12-ої бригади НГУ;
- команда оперативно спрямовує їх на найактуальніші потреби – техніку, зв’язок, дрони, транспорт, спорядження, оптику й електроніку;
- підписники отримують звіти з фото та описом закупівель, що підтверджують прозорість кожного етапу.
Завдяки підписці команди СТРУМ і АЗОВ.ONE можуть завчасно готувати закупівлі й не втрачати час на пошук грошей. Командири мають змогу планувати дії впевненіше, знаючи, що підтримка надходить регулярно. СТРУМ знімає зайву напругу з тилу й допомагає бійцям отримувати потрібне спорядження саме тоді, коли в ньому є безпосередня потреба.
Переваги регулярної підтримки
Стабільність постачання
Кошти надходять регулярно, тож закупівлі плануються і здійснюються заздалегідь та за кращих умов проговорених завчасно з постачальниками. Так формується запас необхідного – від техніки до спорядження, щоб у критичний момент не відчулося браку.
Швидке реагування
Коли фронт потребує допомоги, кошти вже на рахунку. Команда одразу закуповує необхідне устаткування без очікування нового збору. Це економить час і допомагає «Азову» діяти максимально оперативно.
Куди спрямовуються кошти?
Усі надходження з підписки використовуються для забезпечення 12-ої бригади «Азов»:
- зв’язок: рації, антени, кабелі, адаптери;
- спорядження: бронеплити, шоломи, елементи захисту;
- дрони: розвідувальні, ударні, FPV;
- оптика: тепловізори, приціли, прилади нічного бачення;
- автотранспорт: пікапи, запчастини, паливо;
- електроніка: акумулятори, павербанки, генератори.
Кожен внесок перетворюється на конкретну допомогу, яка підсилює «Азов» на передовій.
Як долучитися до СТРУМ?
Перейдіть на сайт strum.azov.one, оберіть суму внеску та підтвердіть підписку. В особистому кабінеті можна стежити за звітами, змінювати параметри та запрошувати друзів долучатися через реферальну програму.
СТРУМ – не просто фінансова підтримка. Це спільнота людей, які постійно живлять фронт енергією та вірою в перемогу.