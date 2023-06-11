Як продовжити термін служби пральної машини автомат? Рекомендації від компанії “Ірпінь Сервіс”

Пральні машини автомат стали невіднятною частиною нашого життя. ПМА – незамінні помічниці для господині, які відповідають за чистоту одягу, швидко та економно справляються з пранням великої кількості білизни.

Але трапляється так, що пральна машина може зламатися та це ніколи не буває вчасно. Вийти з ладу може будь-яка деталь пральної машини та, якщо вам потрібен швидкий та якісний ремонт пральної машини – звертайтесь до компанії «Ірпінь Сервіс», ми допоможемо впоратися з будь-якою несправністю пральних машин автомат будь-яких брендів та моделей!

У цій статті ми розглянемо основні рекомендації наших майстрів, завдяки яким ви можете продовжити термін служби вашої пральної машини.

Увага! Перед початком експлуатації нової пральної машини потрібно обов’язково ознайомитися з інструкцією по експлуатації, правильно провести процес розконсервації пральної машини, оскільки від цього залежить збереження гарантії та те, як довго пральна машина буде працювати!

Правильне встановлення ПМА

Пральна машина повинна знаходитись на твердій та рівній поверхні. При встановленні вона не повинна хитатися, бажано встановлювати її за рівнем, при цьому дотримуючись рівня по діагоналях. Це дозволить продовжити термін служби усієї пральної машини, оскільки зайві вібрації негативно впливають на механічні складові.

Стабілізатор напруги

Бажано підключати ПМА через стабілізатор напруги, сумісний за потужністю з характеристиками споживання пральної машини. Це дозволить уникнути несправності ПМА за ланцюгами живлення, продовжить термін служби електронних компонентів.

Початкові витрати на купівлю стабілізатора для пральної машини гарантовано окупляться з часом. У крайньому разі завжди відключайте вилку пральної машини з розетки, що також дозволить запобігти її поломці по ланцюгах живлення.

Не перевантажуйте пральну машину

Перед вибором та покупкою пральної машини слід розуміти, яку кількість білизни ви перете та купувати ПМА на +1 кг завантаження більше. Якщо ви зазвичай перете 5 кг білизни, а ваша пральна машина розрахована на 3,5 кг, то такою кількістю білизни ви сильно знижуєте її ресурс.

Надмірне навантаження йде на: хрестовину, амортизатори, двигун, підшипники; що є найчастішою причиною виклику майстра з ремонт пральних машин Буча. Варіант розділяти білизну навпіл і прати у декілька заходів теж сумнівний, оскільки ви, по суті, експлуатуватимете пральну машину вдвічі більше, що також відображатиметься на її ресурсі.

Ретельно перевіряйте кишені перед пранням

Потрапляння сторонніх предметів у помпу пральної машини неминуче спричинить її поломку. Наші майстри дуже часто при заміні насоса витягують з фільтра ключі, монети, шпильки та інші дрібні речі, які призводять до заклинювання крильчатки помпи та її неминучого виходу з ладу.

Обслуговуйте пральну машину

Рекомендується раз на кілька місяців чистити пральну машину професійними засобами. Для цього засіб для пральних машин засипається в бак або порошкоприймач і запускається рекомендований режим прання без білизни.

Такі засоби очищають бак пральної машини з середини, перешкоджають утворенню нальоту та розмноження плісняви та бактерій у вологому середовищі бака. Це дозволить значною мірою продовжити термін служби хрестовини, ТЕНу, сальника та підшипників.

Протирайте манжету

Після прання протирайте манжету люка пральної машини насухо, що дозволить очистити її від прального порошку та часток одягу, тим самим на ній не утворюватиметься пліснява та бактерії.

Тримайте дверцята пральної машини та порошкоприймач відкритими, це дозволить виходити волозі і тим самим також запобігає появі неприємного запаху через активний розвиток грибка та бактерій у вологому середовищі бака.

Засипайте порошок безпосередньо у бак

Якщо ви перете у режимі швидкого прання, без попереднього замочування та ополіскування, рекомендуємо засипати порошок безпосередньо в бак пральної машини. Тим самим ви уникнете утворення цвілі та бактерій у порошкоприймачі, на тривалий час збережете його зовнішній вигляд.

Своєчасно звертайтеся до майстра з ремонту пральних машин

Якщо ви помітили, що пральна машина почала поводитись підозріло: програма прання виконується по-іншому, з’явилися сторонні шуми, не гріється вода і так далі, рекомендуємо відразу звертатися за послугами з ремонт пральних машин Ірпінь.

Все це ознаки швидкої поломки, які з часом не зникнуть. Своєчасне обслуговування та ремонт дозволить уникнути серйозніших наслідків. Наприклад, ви чуєте, що почали шуміти підшипники. Ігнорування призведе до пошкодження хрестовини та баку ПМА. Ремонт наслідків може перевищити вартість нової пральної машини та буде економічно не доцільним!