Як позбутися ос

Оси можуть стати дуже неприємними сусідами, позбавитися від яких досить проблематично. Ці комахи здатні приносити не лише дискомфорт, але і нести небезпеку для здоров’я, оскільки їх укус може викликати серйозну алергічну реакцію. Щоб цього не сталося, треба знати, як знищити ос на дачі та позбутися осиного гнізда, і які заходи для цього можна застосовувати. В першу чергу необхідно точно визначити житло комах, після чого переходити до боротьби з небажаними сусідами.

Причини появи ос

Комахи можуть з’явитися з самих різних причин, найпоширенішими серед яких є наступні:

Вільний доступ до їжі. Оси не відмовляться від риби, м’яса, солодощів і різноманітних фруктів. Ідеальне місце для створення гнізда. Комахи можуть оселитися поряд з людиною, якщо для них будуть комфортні умови. Зимове гніздування. У більшості випадків оси починають селитися поряд з приватними будинками з настанням осені, коли починає холодати. У таких умовах вони спокійно проводять зиму, оскільки на лютих морозах, як молоде потомство, так і дорослі особини здатні загинути. Випадковість. Така ситуація також не виключається. Оси здатні залітати в приміщення у пошуках води або їжі. І після появи всього однієї особини, швидко формується цілий рій.

Перед тим, як починати пошуки методів знищення ос, необхідно точно встановити причини їх появи. Інакше незабаром доведеться знову зіткнутися з тією ж проблемою. Необхідно створити умови, які для комах будуть не комфортними. В цьому випадку вони ніколи не оселяться поряд з людиною і відправляться на пошуки більше відповідного місця для формування гнізда.

Як позбавитися від ос?

В першу чергу необхідно точно визначити, де мешкають смугасті шкідники. Найчастіше вони починають формувати гніздо в таких місцях:

під дахом житлового будинку або сараю на дачі;

горище;

стіни житлового будинку;

нежитлові будівлі;

темні кути жител;

живі огорожі;

між стіною і слабо прилеглою обшивкою;

за віконними наличниками;

старі речі, у тому числі й сміття.

Як тільки буде виявлено гніздо, необхідно приступати до негайної боротьби з новими сусідами. Щоб знищити його, можна використати як сучасні хімічні засоби, так і перевірені часом народні методики.

Під час активної боротьби зі шкідниками, найчастіше падає вибір на різні інсектициди. З великої різноманітності складно вибрати найбільш дієвий засіб. Щоб позбавитися від ос, найчастіше використовуються такі інсектициди:

Смелнет. Препарат не має яскраво вираженого аромату. Допомагає позбавитися від ос, мух і комарів. Необхідно провести обробку усіх місць, де мешкають смугасті шкідники. Ефект зберігається приблизно 8 місяців. Mosquitall. Досить всього однієї обробки, щоб знищити велику частину осиного рою. Використати цей препарат можна виключно в нежитлових приміщеннях, у тому числі й для обробки ділянок під дахом. Засіб має різкий і неприємний аромат, тому його не варто застосовувати в житлах. GET. Цей найпопулярніший і дієвіший засіб у боротьбі з осами. Має практично непомітний аромат і допомагає знищити самих різних дрібних шкідників. Аерозоль розпилюється безпосередньо на гніздо і приблизно через 10-15 хвилин відбувається повна загибель усього осиного рою.

Можна скористатися й іншим методом – береться поліетиленовий пакет максимальної щільності та накидається безпосередньо на гніздо. Але воно повинне цілком виявитися усередині. Потім гніздо треба відірвати та швидко зав’язати пакет, щоб оси не вилетіли назовні. Потім гніздо необхідно спалити на вогнищі.

Часто у боротьбі з осами використовується дихлорпофос. Цим засобом обробляється гніздо, потім накривається пакетом і зав’язується. Через декілька годин знімається житло ос і спалюється.

Підсумок

Можна боротися з осами самостійно, використовуючи різні засоби. Важливо усі процедури проводити в захисному одязі, щоб уникнути атак потривожених комах. Також можна звернутися по допомогу до професіоналів, які допоможуть швидко позбавитися від небажаних сусідів.