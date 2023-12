Як підібрати жіночі джинси

Джинси джинсам не рівня. Деякі фасони маскують стегна й оголюють талію, інші вкорочують ноги. Але пам’ятайте одне: немає хорошої або поганої фігури, є тільки невдало підібраний гардероб! Ми підготували для вас посібник, який полегшить не тільки розшифровку назв фасонів, але й підбір потрібної моделі. Перевірте, які штани з джинсової тканини пасують до вашого типу фігури, і оберіть ідеальну пару на сайті One by One https://onebyone.ua/dzhinsi.

У колекції ONE BY ONE представлені класичні блакитні джинси з прямими штанинами, а також вузькі джинси, джинси кльош, бойфренди та багато інших. До найпопулярніших фасонів джинсових штанів відносяться:

straight leg,

relaxed fit,

boyfriend,

baggy,

mom jeans.

Крім класичних прямих штанин straigt leg, існують й більш завужені фасони джинсів – skinny та slim fit, а також розкльошені – bootcut та flare fit. Яку модель вибрати для свого гардероба, залежить від того, які речі в ньому вже є, та якого кінцевого ефекту ви бажаєте досягти.

Джинси Straight leg або regular fit

Найпопулярнішим видом жіночих джинсів є крій straight leg, тобто модель з прямими штанинами. Його також називають regular fit. Це найбільш класичні джинси жіночі у світі. Найвідоміша модель цього типу – Levi’s 501 (якій у 2023 році виповнилося 150 років) – анітрохи не застаріла та вважається синонімом позачасового стилю, довговічності та якості.

Кому пасують моделі straight leg? Практично кожна жінка повинна мати у своєму гардеробі джинси прямого крою синього кольору. Немає такого типу фігури, який би в них мав поганий вигляд. Ось чому багато років тому їх полюбили парижанки, які відомі тим, що обожнюють все класичне, позачасове та універсальне. Саме з цієї причини, коли справа стосується стилю, найкраще черпати натхнення в них.

Справжньою майстринею носити прямі джинси є Жанна Дамас – паризька інфлюенсерка і власниця модного бренду Rouje. Вона зазвичай поєднує свої вінтажні джинси з романтичними квітчастими блузками та короткими кардиганами різних кольорів, а також з білою сорочкою.

Джинси relaxed fit / baggy

До різновидів джинсів відносяться також вільні штани, які називають relaxed fit (іноді їх ще називають baggy). Цей фасон сподобається жінкам, які люблять одяг з більш приємного в носінні матеріалу, ніж джинсова тканина. Завдяки зручному крою ви почуватиметесь так само комфортно, як у своїх улюблених спортивних штанах.

Relaxed fit дарують свободу. Це відчувається не тільки в самих джинсах, але й відбивається в стилізаціях, частиною яких вони стають. Такі джинси найкраще пасуватимуть до казуального стилю. Чудовий приклад – джинси палаццо синього кольору з потертостями або срібного кольору з металевим напиленням. Такий варіант буде мати чудовий вигляд як зі світшотом і кедами, так і з піджаком та босоніжками на підборах.

Джинси бойфренди

Багато ідей в жіночій моді запозичено з чоловічого одягу, і джинси не є винятком. Бойфренди – модель, виконана в чоловічому крої. Айріс Апфель вважається першою жінкою, яка офіційно одягла джинси. У ікони стилю не було вибору, тому вона купила чоловічу модель, і це теж після сильного тиску з боку продавця, який вважав, що вона не повинна їх одягати. З моменту появи джинсів, модель, створена для фермерів і золотошукачів, зазнала безліч метаморфоз. Найбільші зміни стосуються жіночих фасонів бойфрендів, адже, почавши їх носити, жінки не збираються зупинятися.

Бойфренди – дуже зручний фасон. Вони мають довгі прямі штанини, середню талію і носяться на стегнах. Французька інфлюенсерка Каміль Шар’єр має у своєму гардеробі принаймні кілька пар таких джинсів. Зазвичай вона носить їх з футболками-поло, кросівками, кедами та куртками. Тож по суті… по-чоловічому.

Джинси Мом

Моми — приталені жіночі джинси, з високою посадкою і вільними стегнами — були справжнім хітом 1990-х, коли цей тренд пропагували зірки американських серіалів. Найбільший внесок в зародження моди на цей тип джинсів зробили героїні «Беверлі Хіллз 90210» та «Друзів». Після багатьох років відсутності mom jeans повернулися й стали не менш популярними, ніж кілька десятиліть тому. Цього разу вони можуть розраховувати на підтримку зірок молодого покоління. Серед шанувальниць цього фасону: Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер і Емілі Ратаковскі.

Mom jeans широкі й звужені до низу, як бойфиренди, але їх відрізняє щільна посадка на талії. Їх висока талія часто навіть прикриває пупок. Купити джинси жіночі мом варто, якщо ви бажаєте підкреслити не тільки талію, але й сідниці та стегна. Прикладом є модель МОМ блакитного кольору HEART та модель з вертикальними відстрочками. Залежно від ефекту, якого ви хочете досягти, їх можна поєднувати з кроп-топом або, наприклад, з довгим жакетом.

Джинси Bootcut

Різновидом жіночих джинсів зі злегка розкльошеними штанинами від коліна донизу є моделі bootcut (буткат). Це ідеальна модель для жінок, яким набридли джинси скіні. Їх можна вважати золотою серединою між широкими й обтислими штанинами, адже вони поєднують в собі ці два типи.

В буткатах штанина вузька і трохи розширюється лише в самому низу. Таким чином вони домінують над взуттям, але не закривають його повністю. У зв’язку з тим, що моделі буткат багато в чому копіюють моделі slim fit, при їх виборі можна керуватися тими самими порадами.

Широкі wide leg

На моделях буткат фасони джинсів-кльош не закінчуються. Ті, у яких штанини більш розкльошені по всій довжині, називають wide leg. Даний фасон не завжди зустрічається в колекціях модних брендів. Він повертається кожні кілька десятків років і стає хітом на сезон або два, а потім знову йде в забуття. Між періодами популярності його носять лише найбільші шанувальниці. Такі джинси жіночі були хітом у 1970-х та 1990-х роках, а тепер знову в тренді.

Вузькі skinny / slim fit

Фасон з найвужчою штаниною – skinny або slim fit. Такі штани виглядають майже як легінси. Дехто каже, що вони як друга шкіра. Ефект гармонійності забезпечується додаванням синтетичного матеріалу, наприклад, еластану. Саме завдяки йому джинси набувають еластичності, що дозволяє одягнути дуже вузькі штанини.

Як правильно вибрати розмір жіночих джинсів?

Перед тим, як купити джинсові штани жіночі, слід знати, як вибрати правильний розмір. У магазинах найчастіше зустрічаємо розміри від S до XL або, відповідно, − 36, 38, 40, 42. Бренди, що спеціалізуються в основному на виробництві джинсів надають трохи більш точні параметри. В їх основі зазвичай лежить подвійне маркування: W (waist) – окружність талії та L (length) – довжина ноги.

Перед покупкою джинсів варто виміряти окружність своєї талії, а потім розділить її на 2,54 (довжина дюйма в сантиметрах). Завдяки цьому ви отримаєте перший розмір, тобто талію. Те саме зробіть при вимірюванні довжини.

Наприклад: якщо окружність вашої талії 79 см, то після ділення на 2,54 ви отримаєте 31,1 (округлено 31). Якщо ви не хочете витрачати час на підрахунки, скористайтеся практичною таблицею розмірів, доступною на сторінках товарів в інтернет-магазині ONE BY ONE.

Якість має значення!

