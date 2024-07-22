Як невизначені виборці реагують на відхід Байдена, – NYT

Для багатьох виборців, які не визначилися з вибором, рішення президента Байдена покинути перегони відкрило світ нових можливостей, повідомляє The New York Times.

Деякі відчули себе вільними від настирливих побоювань, що Байден занадто старий. Інші покладають надії на конкретних кандидатів на його місце. Треті з нетерпінням чекають, як віцепрезидентка Камала Гарріс презентує свої аргументи американському народу, пише видання.

“Мені цікаво подивитися, що вона запропонує”, – сказав 55-річний поліцейський зі штату Юта Джон Ворд, який підтримує Республіканську партію.

Протягом кількох місяців багато виборців висловлювали розчарування тим, що їм належить зробити в листопаді. Тепер деякі з них задаються питанням, чи може такий кандидат, як Гарріс, або який-небудь демократичний джокер стати тим вибором, якого вони так довго чекали.

32-річна республіканка Александрія Гаспарре на останніх двох виборах голосувала за Трампа. Але вона заявила, що більше не буде цього робити, оскільки розчарувалася в його небезпечній риториці, що викликає розкол. Але Гаспарре не подобався і Байден. І новина, що він вибуває з перегонів, відкрила їй можливість голосувати за демократів, про що вона раніше не замислювалася. Вона сказала, що найімовірніше проголосувала б за жінку, таку як Гарріс, але не проти й інших кандидатів.

Як пише NYT, вихід Байдена з перегонів підірвав відчуття політичної нормальності, і деякі виборці взяли на себе сміливість уявити різноманітні сценарії, хоч би якими надуманими вони були. Гільда Бурдаміс з Аризони сказала, що їй хотілося б, щоб майбутній кандидат від Демократичної партії обрав собі у віцепрезиденти республіканця.