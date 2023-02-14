Як і де безпечно видалити гострокінцеві кондиломи?

Гострокінцеві кондиломи – неприємний естетичний дефект, який зустрічається досить часто і у жінок, і у чоловіків. Їх також називають аногенітальними бородавками, оскільки ці новоутворення формуються на шкірі в області статевих органів, промежини та заднього проходу.

Позбутися гострокінцевих кондилом можна тільки хірургічним способом. Гінекологи та проктологи сьогодні застосовують переважно малоінвазивні методики, такі як лазер або електрокоагуляція, які дозволяють відразу після операції повернутися до звичайного життя.

Чому з’являються гострі кондиломи?

Гострокінцеві кондиломи формуються внаслідок зараження вірусом папіломи людини. За різними даними, ця інфекція зустрічається у 9 із 10 людей, які живуть на планеті. При цьому її прояв у вигляді аногенітальних бородавок проявляється не у всіх (всього у 2% випадків), причиною може стати:

Перенесене ГРВІ, грип, інші інфекції;

Вагітність;

Імунодефіцит (у тому числі, викликаний ВІЛ);

Гострі та хронічні захворювання репродуктивної, сечовидільної системи, прямої кишки;

Системні захворювання сполучної тканини.

Що пропонують спеціалісти?

На даному етапі розвитку медицини немає методу, який дозволив би повністю позбутися ВПЛ в організмі. Щоб запобігти інфекції, необхідно проводити планову вакцинацію дітей до першого статевого контакту.

Фахівці рекомендують обов’язково лікувати гострі кондиломи, чому?

Існують онкогенні типи ВПЛ, на які необхідно обов’язково провести дослідження крові, а потім спостерігатися в динаміці; Іноді гострі кондиломи можуть перетворюватися на злоякісні пухлини; Кондиломи в аногенітальній ділянці травмуються при статевому контакті, гігієнічних процедурах, що спричиняє запалення шкіри, формування рубців.

Видалити гострокінцеві кондиломи можна кількома способами:

Скальпелем із накладенням швів (сьогодні метод майже не застосовується);

Кріодеструкція – вплив рідким азотом;

Радіохвильова коагуляція;

Електрокоагуляція;

Припікання кондилом кислотами;

Лазерне видалення кондилом.

Підбір оптимальної методики лікування здійснює лікар в індивідуальному порядку, враховуючи, звичайно, побажання самого пацієнта.

Лазерне видалення гострокінцевих кондилом у Києві

Гострокінцеві кондиломи добре піддаються лікуванню лазерним скальпелем. Такі технології є не скрізь, проте методика активно розвивається в Україні. Наприклад, у Києві видалення гострокінцевих кондилом лазером пропонують у медичному центрі “Мед Сіті”.

Лазерне лікування має низку переваг:

Безболісність;

Безкровність;

100% результат;

Мінімальна травма навколишніх тканин;

Не потрібне накладання швів;

Не формуються грубі рубці;

Не потрібна реабілітація після операції.

Видалити гострокінцеві кондиломи лазером можна у 95% випадків звернення пацієнта до лікаря. Якщо Вас турбує ця проблема, зверніться за допомогою до спеціаліста “Мед Сіті” у Києві та отримайте гарантований результат лікування без болю та тяжкої реабілітації.

Записатися на прийом у “Мед Сіті” можна на офіційному сайті клініки, а також за телефоном +38-068-952-38-23.