Як часто потрібно робити хімчистку автомобіля

Деякі власники авто вважають, що комплексну хімчистку салону авто потрібно робити тільки у разі його продажу або ж купівлі вживаної машини. Однак це велика помилка. Розповідаємо про те, чому чистити салон потрібно регулярно, а також які будуть наслідки, якщо цього не робити.

Чому важливо робити хімічне чищення салону авто регулярно

У ході активної експлуатації автомобіля пластик тьмяніє, шкіряна оббивка крісел набуває неприємного жирного блиску, а тканинна — покривається брудом з вулиці та плямами від розлитих напоїв. Крім того, у щілини забиваються крихти та пил, внаслідок чого салон втрачає привабливий зовнішній вигляд. Також можливе утворення цвілі й виникнення неприємного запаху. Хімчистка крісел авто дозволить впоратися з забрудненнями, позбутися пилу, очистити салон від шкідливих мікроорганізмів, від неприємного запаху їжі й сигаретного диму, а хімчистка пластику автомобіля допоможе повернути первісний естетичний вигляд пластиковим елементам салону.

На думку фахівців, потрібно здійснювати професійне хімічне очищення салону автомобіля не рідше, ніж двічі на рік, якщо ви хочете мати охайний і гігієнічний салон. Однак власникам авто з салоном із тканинною оббивкою крісел слід робити це частіше.

На відміну від шкіряного покриття крісел, текстильне складніше піддається очищенню й стає відмінним середовищем для пилового кліща, бактерій та інших мікроорганізмів. Матеріал тьмяніє й забивається брудом, витирається і рветься, а через дірки, що утворилися, проглядає метал, який починає іржавіти під впливом вологи. Як наслідок, салон набуває непрезентабельного вигляду, а повітря в ньому стає важким. Тому в салонах із текстильною оббивкою крісел часткову хімчистку авто необхідно проводити кілька разів на рік, періодичність залежить від акуратності власника авто та пасажирів.

Чинники, які впливають на частоту хімчистки

Перерахуємо причини, через які може знадобитися частіше робити хімчистку:

регулярне перевезення дітей чи домашніх тварин;

використання авто як таксі;

регулярні перекуси в машині;

куріння в авто;

зміна сезону (восени й навесні в салон потрапляє більше бруду з вулиці).

Як бачимо, регулярна хімчистка сидінь авто та інших елементів салону – частина загального догляду за машиною.

Де в Одесі замовити хімчистку авто

Замовити послугу комплексної хімчистки автомобіля в Одесі можна у детейлінг студії STEK Odesa. Досвідчені майстри виконають попереднє прибирання салону автомобіля, за допомогою професійних засобів очистять усі поверхні та приберуть навіть застарілі плями, а також (за запитом) нанесуть на пластик і тканину салону керамічний захист, щоб надовго зберегти їх ідеальний вигляд.

Щоб замовити послугу хімчистки авто, залиште заявку на сайті STEK Odesa або зателефонуйте менеджеру.