WSJ: За відсутності боєприпасів Україна намагається збудувати мільйон смертельних дронів

Майстерня на заході України – один із десятків стартапів, які виробляють дешеву зброю, що допомагає українським військам у боротьбі з росіянами, починає свій репортаж The Wall Street Journal. Не маючи боєприпасів і не отримуючи додаткової військової допомоги від США, Україна намагається компенсувати це за рахунок виробництва мільйонної армії FPV-дронів.

Безпілотники, які можна зібрати з деталей, доступних на комерційному ринку, порівняно дешеві та прості у виробництві. По всій Україні з’являються майстерні, які щомісяця випускають тисячі FPV-безпілотників. Потім дрони доставляються на фронт, де солдати прикріплюють до них вибухівку і запускають у бік російських окопів і бронетехніки. Керує безпілотником оператор за допомогою контролера і в окулярах, які дають йому змогу бачити те, що бачить камера дрона.

“З нашою економікою ми не можемо виробляти танки. Наше рішення – робити безпілотники”, – каже генеральний директор компанії Sparrow Avia Микола Гаврилюк.

В умовах, коли Україна перебуває в обороні, FPV-безпілотники стали відігравати вирішальну роль. Дрони не можуть завдати такої ж шкоди, як артилерійські снаряди або мінометні міни, які зараз у дефіциті. Але українські війська використовують безпілотники для нанесення ударів по слабких місцях бронетехніки, щоб знерухомити її, а також для ураження вантажівок і навіть піших солдатів, щоб ускладнити перекидання людей і вантажів до лінії фронту.

Через російські ракетні удари українські виробники безпілотників роблять свої підприємства маленькими – кілька десятків співробітників в одній будівлі і ще кілька десятків в іншій, щоб зберегти свою роботу в таємниці. Проте, вони націлені на масове виробництво.

Наразі Україна виробляє 62 види безпілотників. Творці дронів працюють над новими моделями, які можуть літати далі, нести важчі боєприпаси і захищатися від російських електронних перешкод, які переривають зв’язок між дроном і пілотом.

Журналісти The Wall Street Journal відвідали одне з трьох підприємств Sparrow, яке виробляє близько 3000 FPV-безпілотників на місяць. Гаврилюк і його партнер планують наростити виробництво до 10 000 дронів щомісяця.

Компанія закуповує деякі деталі – вуглецеве волокно, камери та двигуни – але більшість деталей виготовляє сама на 3D-принтерах. Готові безпілотники мають дуже скромний вигляд порівняно з тими, які можна знайти в Інтернеті – тонкий корпус із вуглецевого волокна, чотири набори пропелерів і акумуляторна батарея, прикріплена до верхньої частини. “Найбільша проблема – це отримання деталей з Китаю і логістика їх доставки сюди”, – сказав Гаврилюк.

За словами підприємця, український уряд щомісяця закуповує близько половини вироблених безпілотників. Решту скуповують волонтери та місцеві органи влади, а потім доставляють у військові частини.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров сказав, що уряд запропонував низку стимулів для компаній, що займаються виробництвом БПЛА, включно зі зниженням податків і скасуванням імпортних мит. “Роль держави – це скоріше координація і створення можливостей”, – сказав міністр.

Поки що в Sparrow працює всього 70 осіб, і всі вони, крім трьох, чоловіки. Гаврилюк сказав, що в найближчі два місяці вони планують найняти ще 130 осіб. Він бере тільки друзів і родичів нинішніх співробітників, тому що кожен новий працівник несе певну небезпеку. Якщо хтось видасть росіянам місце розташування фабрики, по ній, найімовірніше, будуть випущені ракети.

Україна розробляє безпілотники дедалі більшого радіусу дії на кшталт тих, які використовували для нанесення ударів по нафтопереробних заводах на території Росії цього місяця. Компанія Sparrow розробила великий ударний безпілотник, здатний нести близько 9 кг вибухівки. Компанія також працює над моделями, які зможуть використовувати для ураження цілі штучний інтелект у разі, якщо російські електронні глушилки перервуть зв’язок із пілотом.