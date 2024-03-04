WSJ: Російська шпигунська мережа розширюється після повномасштабного вторгнення

Від перших днів повномасштабного вторгнення в Україну російська шпигунська мережа розширилася як за розміром, так і за впливом.

Про це у своїй статті пише американська газета The Wall Street Journal.

Видання повідомляє, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) зіткнулася з дезорганізацією після того, як у звітах розвідки недооцінювали обороноздатність України. На тлі того, що за наказом Путіна багато високопосадовців “були під домашнім арештом”, Європа також вислала сотні дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.

Відтоді, як повідомляє WSJ, європейські експерти з безпеки вважають, що апарат зовнішньої розвідки ФСБ зміг поповнити свої лави та відновити ефективність.

Європейські чиновники також кажуть, що рішення Путіна залишити кордони Росії відкритими дозволило шпигунам ФСБ приєднатися до тисяч росіян, які втекли з країни, щоб уникнути мобілізації.