WP: Що потрібно знати про псевдовибори в Росії 

Під час триденних виборів, які не залишають місця для сумнівів, президент Росії Володимир Путін у неділю виграє п’ятий термін, що дасть йому змогу залишатися при владі до 2030 року – а якщо він балотуватиметься знову, то і до 2036 року. Але багато аналітиків вважають, що 71-річний автократ правитиме країною довічно, йдеться у матеріалі The Washington Post.

Так не повинно було бути

Згідно з російською конституцією, термін правління Путіна мав закінчитися 2008 року, але внаслідок хитрої підміни він чотири роки фактично правив Росією як прем’єр-міністр, помінявшись місцями з Дмитром Медведєвим.

Путін повернувся на пост президента 2012 року, викликавши масові протести, які нічого не змінили. У 2020 році Путін вніс зміни до конституції під час загальнонаціонального голосування, переповненого порушеннями, які дали йому ще щонайменше два шестирічні терміни.

Путін централізував владу і знищив російську опозицію. Два найхаризматичніших лідера опозиції мертві: Бориса Нємцова застрелили біля Кремля 2015 року, а Олексій Навальний пережив отруєння, але помер у в’язниці минулого місяця. Інші опозиціонери або перебувають у в’язниці, або замовкли, або втекли з країни.

Зачистивши поле, Кремль з обуренням реагує на припущення про те, що російська демократія несправжня. Минулого тижня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не потерпить такої критики. “Наша демократія – найкраща, і ми будемо продовжувати її будувати”, – заявив він.

Як Путін завжди перемагає?

Путінський режим використовує перевірені часом трюки для маніпулювання виборами, наприклад, організовує громадські виступи за те, щоб лідер залишився – як, наприклад, інсценування в Кремлі 8 грудня, коли лідер терористів Артем Жога благав Путіна балотуватися знову.

Змінивши 24 роки тому Бориса Єльцина, який пішов у відставку, Путін неухильно руйнує демократичні інститути, залишаючи під жорстким державним контролем засоби масової інформації, суди, парламент. Інакомислення придушується. Критика війни оголошена поза законом. Підконтрольні Кремлю ЗМІ транслюють пропаганду, щоб переконати росіян у тому, що тільки Путін може гарантувати стабільність.

Вибори проходять протягом трьох днів, що залишає ворота широко відкритими для фальсифікації бюлетенів. У 27 російських регіонах і двох окупованих регіонах України виборці можуть скористатися широко критикованою непрозорою системою онлайн-голосування, яка не має можливості перевірити голоси.

Незалежну організацію зі спостереження за виборами “Голос” оголосили іноземним агентом, а її керівник Григорій Мельконьянц перебуває під вартою і постане перед судом.

Використання онлайн-голосування на виборах до законодавчих органів 2021 року принесло перемогу дев’яти прокремлівським кандидатам, які програли під час голосування на папері.

Державні службовці та працівники державних підприємств забезпечують значну підтримку Кремля, багато хто з них є бенефіціарами закритої, корумпованої системи. Щоб забезпечити лояльність, їм наказують показувати начальству фотографії з мобільних телефонів, які підтверджують, що вони голосували за кремлівських кандидатів.

Якщо Путін упевнений у перемозі, чому вибори мають значення?

Для Путіна мета виборів – здобути видимість легітимності, що дозволить йому заявити про масову підтримку війни Росії проти України. Російські працівники виборчих комісій та війська на окупованих територіях ломляться у двері та вимагають, щоб люди голосували. Так РФ хоче закріпити владу на окупованих територіях України.

Російські ЗМІ повідомляють, що адміністрація президента налаштована на те, щоб явка становила щонайменше 70 відсотків, а Путін набрав щонайменше 80 відсотків голосів, перевершивши свій рекорд у 76,7 відсотка у 2018 році.

Вибори цього року також знаменують собою кінець більш раціональної епохи, ніж п’ять років тому, коли навіть деякі прокремлівські аналітики вважали, що Путін передасть владу наступнику.

Попри авторитарний контроль Путіна, Кремль чуйно реагує на потенційні ризики, пам’ятаючи про масові протести в Білорусі проти Олександра Лукашенка 2020 року, коли він утримався при владі завдяки маніпуляціям на виборах. З 2020 року Кремль невпинно працює над придушенням інакомислення, заарештовуючи тисячі опозиціонерів.

Хто балотується проти Путіна?

До виборів допущено лише трьох кандидатів від дружніх Кремлю партій, введених для створення видимості легітимності. Режим використовує їх, щоб розділити і роздробити будь-яку реальну опозицію.

75-річний Микола Харитонов від Комуністичної партії – безбарвна постать, яка балотувалася проти Путіна 2004 року і набрала 13 відсотків голосів.

Жорсткий націоналіст Леонід Слуцький, 56 років, з Ліберально-демократичної партії, закликав стратити українських військовополонених.

40-річний Владислав Даванков із партії “Нові люди” – маловідомий політик, який підтримує війну і є співавтором закону, що забороняє трансгендерам змінювати стать у документах або отримувати гендерно-затверджувальну медичну допомогу.

Двох антивоєнних кандидатів, Катерину Дунцову і Бориса Надєждіна, не допустили до виборів після того, як Центральна виборча комісія виявила помилки в підписах, необхідних для отримання місця в бюлетені.

Цього тижня прокремлівське державне агентство ВЦВГД прогнозувало, що Путін отримає 82 відсотки голосів.

Чи можливі протести?

Головного суперника Путіна, Олексія Навального, який посідав чільне місце на президентських виборах у Росії, позбавили права балотуватися проти Путіна 2018 року і посадили до в’язниці 2021 року. Він помер у віці 47 років у так званій колонії “Полярний вовк” у Ямало-Ненецькому окрузі на півночі Росії. Влада заявила, що він помер із природних причин, а Кремль відкинув звинувачення в тому, що Навального було вбито.

Його останнім політичним актом із в’язниці став заклик до прихильників приєднатися до акції протесту, відомої як “Полудень проти Путіна”, і масово прийти на виборчі дільниці опівдні неділі, в останній день голосування, щоб продемонструвати своє неприйняття Путіна.