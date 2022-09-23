Washington Post: США попереджали Росію про тяжкі наслідки застосування ядерної зброї

Washington Post повідомляє з посиланням на свої джерела, що адміністрація президента США Джо Байдена вже кілька місяців надсилає владі Росії попередження про тяжкі наслідки використання ядерної зброї під час війни з Україною.

У своїй публікації видання нагадує про недвозначні ядерні загрози з боку російських керівників, у тому числі Володимира Путіна та заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Газета також наводить цитату з недавнього інтерв’ю Байдена, в якому той заявив, що у разі застосування ядерної зброї Росія “змінить зовнішність війни, і це не можна буде порівняти ні з чим після Другої світової війни”.

Як пише Washington Post, Державний департамент підтримує із цього питання непублічні контакти з Москвою. Однак джерела газети не дали інформації про те, хто саме передавав повідомлення Вашингтона і що саме в них йшлося. Неясно також, чи надсилали США нові послання після недавнього виступу Путіна, в якому той оголосив про мобілізацію та підтримку “референдумів” в окупованих РФ частинах України.

Washington Post називає подібну політику Вашингтона спробою підтримувати “стратегічну невизначеність” – концепцію, згідно з якою противник ніколи не повинен бути до кінця впевнений, якою буде реакція іншої сторони на можливу ядерну ескалацію.

Проте експерти, з якими говорили автори публікації, готові розмірковувати на цю тему.

Професор Джорджтаунського університету Метью Кронінг вважає, що найкращою відповіддю США на застосування Москвою ядерної зброї було б різке посилення підтримки України та завдання американського удару звичайними озброєннями по російських військах чи базах, які запускали ракети.

“Якщо ядерну атаку провели російські війська в Україні, США можуть ударити безпосередньо по цих силах, – вважає аналітик. – Такий крок буде потрібен, щоб ясно дати зрозуміти, що великої війни не буде, це обмежений удар. Як би ви відреагували на місці Путіна? Я не думаю, що в такому разі негайною відповіддю буде запуск ядерних ракет по США».

Однак у публікації сказано, що багато хто у Вашингтоні вважатиме безвідповідальною навіть такий обмежений удар звичайною зброєю. Для прихильників такого підходу ризик повномасштабної ядерної війни з Росією не можна виправдати.

Як каже глава програми Фонду Карнегі Джеймс Актон, зараз немає сенсу розмірковувати про американську відповідь на російський ядерний удар, оскільки розкид можливих варіантів російських дій надто великий. На його думку, Росія може обмежитися демонстративним кроком, від якого ніхто не постраждає (таким як підземне випробування ядерної зброї) – або завдати повноцінного удару, від якого загинуть десятки тисяч мирних жителів.

Але, як переконаний Актон, поки що немає ознак того, що Путін схиляється до такого сценарію. “Якби він справді серйозно розглядав застосування ядерної зброї найближчим часом, він практично напевно хотів би, щоб ми про це знали, – сказав експерт Washington Post. – Він хотів би погрожувати – і таким чином змушувати нас піти на поступки, а не дійсно йти шляхом ядерного удару”.