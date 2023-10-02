Визначено представника від України на “Дитяче Євробачення-2023”

Анастасія Димид представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Дитяче Євробачення-2023”, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України за підсумками голосування в мобільному застосунку “Дія”.

“Голосування в “Дії” відбувалося у два етапи. Глядачі обирали фаворитів у фінал нацвідбору та голосували в застосунку повторно під час ефіру. В опитуванні взяли участь 57,5 тисячі українців. За результатами опитування та кількістю балів, отриманих від журі, переможницею стала Анастасія Димид із піснею “Квітка”, – йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Отже, саме Анастасія Димид представить Україну на “Дитячому Євробаченні-2023” в Ніцці.

“Дитяче Євробачення-2023” відбудеться 26 листопада в Ніцці (Франція) під гаслом “Герої”.