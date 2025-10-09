        Кримінал

        Випав з автобуса, вдарився головою й помер: у Черкаському ТЦК повідомили деталі смерті військовозобов’язаного

        Галина Шподарева
        9 Жовтня 2025 10:10
        Військові біля службового транспорту / Фото ілюстративне: blik.ua
        У Черкасах помер військовозобовʼязаний, якого працівники ТЦК доставили на проходження військово-лікарської комісії. Як заявили у військкоматі, у чоловіка стався напад епілепсії й він випав із автобуса та вдарився головою.

        Про це повідомили в Черкаському обласному ТЦК та СП.

        За офіційною інформацією, 5 жовтня військовозобовʼязаного доправили до Черкаського ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку. 6 жовтня в складі команди чоловіка направили для представлення військовозобов’язаних на розгляд до рекрутингової групи рекрутингового центру.

        “Перебуваючи в автобусі, під час очікування своєї черги на проходження ВЛК при багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, у військовозобов’язаного стався приступ епілепсії, внаслідок якого він випав на вулицю і вдарився головою.  Побачивши це військовослужбовці підбігли до військовозобов’язаного з метою надання першої медичної допомоги та викликали лікарів вищезазначеного медичного закладу”, – йдеться в повідомленні.

        Постраждалого госпіталізували й невдовзі він помер. Слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події. Також проводиться службове розслідування.


