Використовували дітей-сиріт: чиновники Київщини застосували незаконну схему вивезення родичів-ухилянтів за кордон

Київські посадовці переправили своїх родичів за кордон, відправивши їх супроводжувати дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон. Правоохоронні органи розпочали розслідування.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У межах кримінального провадження правоохоронці перевірятимуть інформацію, поширену Офісом омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох людей, зокрема своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон.

Крім того, буде перевірено інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за кордоном, не повернувся до України.

Досудове розслідування проводиться за ознаками ч. 2 ст. 332 КК України – незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб.