Суспільство

Використовували дітей-сиріт: чиновники Київщини застосували незаконну схему вивезення родичів-ухилянтів за кордон
4 Липня 2024 11:03
читать на русском →
Ілюстративне фото / AP

Київські посадовці переправили своїх родичів за кордон, відправивши їх  супроводжувати дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон. Правоохоронні органи розпочали розслідування.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У межах кримінального провадження правоохоронці перевірятимуть інформацію, поширену Офісом омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох людей, зокрема своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон.  

Крім того, буде перевірено інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за кордоном, не повернувся до України. 

Досудове розслідування проводиться за ознаками ч. 2 ст. 332 КК України – незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб. 


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
4 Липня 2024 10:41

В один із енергетичних об’єктів Чернігівщини влучив ворожий дрон, без електрики залишилось майже 6000 споживачів
4 Липня 2024 09:34

СБУ затримала мешканку Черкас за передачу ФСБ координатів об’єктів ЗСУ
4 Липня 2024 09:15

Удар по Дніпру 28 червня: кількість загиблих зросла до 6
4 Липня 2024 08:55

У Києві працювало ППО
4 Липня 2024 07:11

У Держдепі США запевнили, що Україні запропонують “конкретні шляхи” до членства в НАТО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки