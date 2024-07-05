Вихідні в Україні будуть спекотними

Невеликий дощ пройде місцями в східних областях у ніч на 6 липня, а вдень у суботу повсюдно без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, у південних і східних областях уночі 18-23°, вдень 28-33°, у Карпатах вночі 8-10°, вдень 19-24°.

У Києві в суботу, 6 липня, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

У неділю, 7 липня, у всій Україні без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура в південних, східних областях і в Криму вночі 18-23°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°, на решті території вночі 12-17°, вдень 27-32°, у північних областях 24-29°.

У Києві в неділю, 7 липня, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°; вдень 26-28°.