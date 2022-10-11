Вуличне освітлення у Харкові включати не планують – Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов у коментарі ЗМІ повідомив, що вуличне освітлення, яке було відключено з початку війни, “включати поки що не плануємо”.

“І річ не в економії електроенергії. Як би мені цього не хотілося, але нам забороняють військові з міркувань безпеки”, – повідомив Терехов.

За його словами, у місто після визволення територій Харківської області повертаються харків’яни. Сьогодні населення Харкова становить 1,1 млн. осіб.

“Люди вже зрозуміли, що (в Україні) немає безпечних місць та їдуть додому”, – каже він.

Терехов також нагадав, що вчора через вороже влучення було припинено енергопостачання міста, зупинилося метро, ​​тролейбус, трамвай. “Ми скоригували рух автобусів таким чином, щоб люди могли дістатися будь-якого району Харкова. Почали відновлювати систему енергопостачання. І до вечора практично відновили подачу електроенергії та водопостачання. О 6.30 ранку сьогоднішнього дня громадський транспорт, включаючи метрополітен працює повністю”, – повідомив Терехов.