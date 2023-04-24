Політика

Втрати ворога з 24.02.2022 перевищили 187 тис. особового складу

24 Квітня 2023 07:52
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 24.04.23.

З початку широкомасштабного вторгнення вони орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 187080 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3683 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7139 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2849 (+12) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 289 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 339 (+0).

Дані уточнюються.


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