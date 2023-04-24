Втрати ворога з 24.02.2022 перевищили 187 тис. особового складу

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 24.04.23.
З початку широкомасштабного вторгнення вони орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 187080 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3683 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7139 (+8) од,
- артилерійських систем – 2849 (+12) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 289 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 339 (+0).
Дані уточнюються.
Поділитися: