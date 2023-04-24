Політика

Втрати ворога з 24.02.2022 перевищили 187 тис. особового складу Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 24.04.23. З початку широкомасштабного вторгнення вони орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 187080 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3683 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 7139 (+8) од,

артилерійських систем – 2849 (+12) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засоби ППО ‒ 289 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 339 (+0). Дані уточнюються. Поділитися:



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