Втрати РФ перевалили за 110 тисяч

Від 24 лютого до 7 січня Збройні сили України знищили 110 740 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 490 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.01 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,

танків – 3066 (+2) од,

бойових броньованих машин – 6125 (+1) од,

артилерійських систем – 2062 (+3) од,

РСЗВ – 431 (+0) од,

засоби ППО – 217 (+2) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 272 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),

крилаті ракети – 723 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од,

спеціальна техніка – 182 (+0).

Українська авіація протягом минулої доби завдала 1 удару по району зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ здійснили вогневе ураження 4 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також 2 його складів пально-мастильних матеріалів.