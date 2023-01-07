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Втрати РФ перевалили за 110 тисяч

7 Січня 2023 10:17
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втрати ворога

Від 24 лютого до 7 січня Збройні сили України знищили 110 740 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 490 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.01 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків – 3066 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 6125 (+1) од,
  • артилерійських систем – 2062 (+3) од,
  • РСЗВ – 431 (+0) од,
  • засоби ППО – 217 (+2) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів –  272 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),
  • крилаті ракети – 723 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од,
  • спеціальна техніка – 182 (+0).

Українська авіація протягом минулої доби завдала 1 удару по району зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ здійснили вогневе ураження 4 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також 2 його складів пально-мастильних матеріалів.


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