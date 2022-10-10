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Всі школи України переведені на дистанційне навчання

10 Жовтня 2022 12:03
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До п’ятниці, 14 жовтня, усі школи України переходять на дистанційну форму навчання.

Про це повідомило Міністерство освіти України.

“Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022). Безпека – понад усе! Життя і здоров’я кожного громадянина понад усе! Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час сигналу «повітряна тривога», спускайтеся в укриття. Бережіть себе”, – написав Шкарлет.


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