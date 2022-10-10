Всі школи України переведені на дистанційне навчання

До п’ятниці, 14 жовтня, усі школи України переходять на дистанційну форму навчання.

Про це повідомило Міністерство освіти України.

“Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022). Безпека – понад усе! Життя і здоров’я кожного громадянина понад усе! Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час сигналу «повітряна тривога», спускайтеся в укриття. Бережіть себе”, – написав Шкарлет.