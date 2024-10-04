Сили оборони ймовірно відступлять з Покровська – естонська розвідка

Естонська розвідка попереджає про можливу втрату Покровська ЗСУ до кінця року. Російські війська активно наступають на цьому напрямку, і якщо така тенденція збережеться, українські сили можуть бути змушені відступити. Крім того, естонські розвідники прогнозують можливий російський контрнаступ на Курському напрямку в жовтні.

Про це повідомляє заступник командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії підполковник Янек Кессельманн в коментарі виданню ERR.

Як заявив Кессельманн, окупанти продовжують утримувати ініціативу на фронті в Україні, і не виключено, що до кінця року ЗСУ будуть змушені залишити місто Покровськ. В середньому за день фіксують 167 атак на лінії фронту, майже 50 відсотків цих атак окупаційна армія РФ зосередила на Донецькому напрямку.

“У напрямку міста Покровська, яке є центром атак, РФ за останній тиждень просунулася приблизно на один-два кілометри, а відстань до околиць Покровська, наскільки нам відомо, становить близько п’яти-семи кілометрів”.

Він додав, що якщо така інтенсивність продовжиться, то, “найімовірніше, до кінця цього року українські сили будуть змушені відступити з Покровська та зайняти позиції глибше в тилу”.

Кессельманн також зазначив, що важливою подією цього тижня стало захоплення російськими окупантами міста Вугледар.

“За нашою оцінкою, українські підрозділи зайняли оборонні позиції приблизно в семи-восьми кілометрах на північ. І оскільки Україна була змушена відступити з міста, ми, швидше за все, побачимо активізацію дій противника на цьому напрямку”.

Говорячи про Курську область, Кессельманн зазначив, що Росія, за наявними даними, перекидає туди свої частини, й існує ймовірність того, що протягом жовтня російські війська можуть спробувати почати контрнаступ.