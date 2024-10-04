Політика

В Ірані назвали умову припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем
4 Жовтня 2024 16:34
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ізраїль, іран
Ілюстративне фото з відкритих джерел

4 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про підтримку ініціатив щодо припинення вогню з боку Лівану, але лише за умови перемир’я у секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми підтримуємо зусилля з припинення вогню за умови, що воно буде прийнятним для ліванського народу, прийнятним для опору, і, по-третє, буде синхронізоване з припиненням вогню в Газі”, – заявив він.

Крім того, Аракчі  заявив, що його присутність в Бейруті “за цих складних обставин” є найкращим доказом того, що Іран стоїть на боці Лівану і підтримує шиїтів.


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