В Ірані назвали умову припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем

4 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про підтримку ініціатив щодо припинення вогню з боку Лівану, але лише за умови перемир’я у секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми підтримуємо зусилля з припинення вогню за умови, що воно буде прийнятним для ліванського народу, прийнятним для опору, і, по-третє, буде синхронізоване з припиненням вогню в Газі”, – заявив він.

Крім того, Аракчі заявив, що його присутність в Бейруті “за цих складних обставин” є найкращим доказом того, що Іран стоїть на боці Лівану і підтримує шиїтів.