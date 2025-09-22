        Суспільство

        Уперше в історії: ГУР уразило два російські літаки-амфібії “Чайка” в Криму

        Галина Шподарева
        22 Вересня 2025 08:51
        Літак-амфібія Бе-12 "Чайка" / Фото ілюстративне: РосЗМІ
        Літак-амфібія Бе-12 "Чайка" / Фото ілюстративне: РосЗМІ

        21 вересня у тимчасово окупованому Криму бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 “Чайка”. Це перше ураження таких протичовнових літаків в історії. Під час нальоту також було знищено гелікоптер Мі-8.

        Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

        “Літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами”, – розповіли в ГУР.

        Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим “Примари” ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.


