Суспільство

Воїни ГУР захопили у боях на Вовчанському агрегатному заводі близько двадцяти полонених 
25 Вересня 2024 14:25
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Вовчанськ, гур
Російські полонені / Армія TV

Понад тиждень бійці ГУР проводили операцію на Вовчанському агрегатному заводі, взявши у полон близько двадцяти окупантів.

Про це повідомив офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг, передає ГУР.

“Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання”, – заявив боєць.

За його словами, внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон. Крім цього, декілька десятків росіян було знищено.

“Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу”, – додав спецпризначенець.


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