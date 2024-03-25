Ворожа атака на столицю: кількість постраждалих зросла до 5 

Уламки ракети впали у Печерському, Солом’янському та Дніпровському районах, зруйновано триповерховий нежитловий будинок в Печерському районі. Вже є 5 постраждалих.

Про це повідомляє КМВА.

Попко повідомив, що за попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкожено багатоповерховий будинок в Печерському районі.

Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.

“Оперативні служби слідують на місця пригод. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються”, – зазначив він.

Т.в.о. голови Дарницької районної держадміністрації Микола Калашник повідомив, що після ракетного обстрілу уламком пошкоджено приватний будинок у мікрорайоні Осокорки без подальшого загоряння.

“Виїхав особисто. Екстрені служби працюють на місці. Постраждалі попередньо відсутні”, – зазначив він.

Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 5 людей. “Уже 5 постраждалих у Печерському районі. Двох жінок, у тому числі 16-річну дівчину госпіталізували, – повідомив він.