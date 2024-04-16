“Ворог зміг знищити Трипільську ТЕС, оскільки в нас закінчились ракети для її захисту” – Зеленський

Очільник України повідомив, що окупанти змогли знищити Трипільську ТЕС, через відсутність ракет для її захисту на фоні зменшення допомоги від союзників.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю PBS.

Зеленський коментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку. За словами президента, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.

“Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні… Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі”, – сказав президент, додавши, що Україна захищає небо самостійно.

Він підкреслив, що союзники дають Україні ту чи іншу техніку, але “з нею у нас дефіцит”.

“Я вам наведу один приклад дуже простий – на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля”, – розповів президент.