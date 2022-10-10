Харків

Ворог завдає ракетних ударів по Харкову та критичній інфраструктурі Харківської області, – Синєгубов

10 Жовтня 2022 11:55
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харків, ракетний удар

Начальник ХОВА повідомив, що об’єкти критичної інфраструктури зазнали пошкоджень. Деякий час може бути відсутнє електро- та водопостачання.

“Усі екстрені служби зараз працюють над якнайшвидшим відновленням пошкодженої інфраструктури”, – зауважив Олег Синєгубов.

Він закликає залишатися в укриттях, оскільки небезпека ще не минула.

“Суспільне” інформує, що після ранкового обстрілу 10 жовтня у Харкові, крім метро, не ходить наземний електротранспорт. Підземка відкрита як укриття.

У місті немає води, є порушення в роботі інтернет-провайдерів.

“Харківобленерго” повідомило, що ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі регіону, але енергетики перебувають на місцях і роблять все можливе для найскорішого відновлення електропостачання.

Повітряна тривога зберігається по всій Україні з 07:28, у Харківській області – з 06:47.


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