Ворог завдає ракетних ударів по Харкову та критичній інфраструктурі Харківської області, – Синєгубов

Начальник ХОВА повідомив, що об’єкти критичної інфраструктури зазнали пошкоджень. Деякий час може бути відсутнє електро- та водопостачання.

“Усі екстрені служби зараз працюють над якнайшвидшим відновленням пошкодженої інфраструктури”, – зауважив Олег Синєгубов.

Він закликає залишатися в укриттях, оскільки небезпека ще не минула.

“Суспільне” інформує, що після ранкового обстрілу 10 жовтня у Харкові, крім метро, не ходить наземний електротранспорт. Підземка відкрита як укриття.

У місті немає води, є порушення в роботі інтернет-провайдерів.

“Харківобленерго” повідомило, що ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі регіону, але енергетики перебувають на місцях і роблять все можливе для найскорішого відновлення електропостачання.

Повітряна тривога зберігається по всій Україні з 07:28, у Харківській області – з 06:47.