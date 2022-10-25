Політика

Ворог вдарив ракетами по Куп’янську і Дворічній

25 Жовтня 2022 09:13
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війна, харків

Протягом минулої доби ворог продовжував терор цивільного населення Харківщини. Зокрема, окупанти обстріляли міста Куп’янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в Куп’янську внаслідок ракетного удару, попередньо ракетами С-300, пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізований 36-річний тракторист. В Куп’янському районі госпіталізовані 3 людей, що отримали поранення напередодні”, – написав він у Telegram.

Синєгубов також зазначив, що за добу піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.


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