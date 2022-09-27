Ворог вдарив десятьма ракетами по Запоріжжю

Російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах інфраструктури Запоріжжя, що призвело до пожеж та пошкодження лінії електропередач, розповів голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

“Ворог знову поцілив десятьма ракетами С300 в об’єкти інфраструктури обласного центру. На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу. За попередньою інформацією, постраждалих немає”, – написав Старух у телеграмі у вівторок уранці.

Він зазначив, що окупанти завдають ударів по Запоріжжю майже щодня і закликав жителів міста до обережності, дотримання правил безпеки та взаємодопомоги.