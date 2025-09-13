Ворог штурмує Покровський напрямок, на фронті 80 боєзіткнень від початку доби – Генштаб

Станом на 16:00 13 вересня на фронті зафіксовано 80 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну атаку, завдав двох авіаударів та здійснив 63 обстріли. Під вогнем опинилися, зокрема, Старикове й Рудак на Сумщині.

Реклама

Реклама

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім атак біля Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в бік Хатнього й Одрадного.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборону біля Куп’янська та Петропавлівки, одне зіткнення триває.

П’ять боїв відбулося на Лиманському напрямку, два ще тривають. Росіяни штурмували поблизу Шандриголового, Колодязів і Зарічного.

На Сіверському напрямку зафіксовано 13 атак, чотири бої тривають досі. Окупанти діяли біля Серебрянки, Григорівки, Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Ступочок.

На Торецькому напрямку з чотирьох атак дві вже відбиті. Бої тривають у районах Клебан-Бика, Катеринівки та Полтавки.

Найгарячішим залишається Покровський напрямок – 34 ворожі атаки за день, 29 з них уже зупинено. Росіяни безуспішно намагаються просуватися біля Володимирівки, Родинського, Миролюбівки, Новоекономічного, Лисівки, Покровська та інших населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку відбито 10 атак у районах Олександрограда, Тернового, Ольгівського та в бік Іванівки, ще чотири бої тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, але завдав авіаудару по Залізничному. На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися наступати, без успіху. Авіаудару зазнало Козацьке.

Генштаб наголошує, що українські війська виснажують ворога по всій лінії фронту та в його тилу.