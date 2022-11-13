Харків

Ворог продовжує обстріл звільнених районів Харківщини

13 Листопада 2022 10:02
0
харків, обстріли

Минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах.

У м. Вовчанськ близько 16 години внаслідок російського обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби поранених серед цивільного населення медики не зафіксували.

В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніками ДСНС знешкоджено 404 вибухонебезпечні предмети.

«Наші військові продовжують вести бої з російськими окупантами на лінії зіткнення. Підтримуємо ЗСУ та віримо в Перемогу!», – зазначив Олег Синєгубов.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
13 Листопада 2022 10:36
65

Відхід Росії з Херсону розпалює розкол між провоєнними діячами та Путіним, – ISW

13 Листопада 2022 11:02
77

В ОП дали прогноз коли Росія “дозріє” до справжніх перегорів
13 Листопада 2022 09:31
95

Дві вантажівки загиблих: ЗСУ завдали точного удару по загарбниках
13 Листопада 2022 08:59
121

Американський генерал назвав ймовірні дати звільнення Маріуполя і Мелітополя
12 Листопада 2022 18:58
111

“Сухий закон” в окупантів на Херсонщині, 14 ударів по ворогу: головне із зведення Генштабу

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

усі думки