Ворог продовжує обстріл звільнених районів Харківщини

Минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах.

У м. Вовчанськ близько 16 години внаслідок російського обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби поранених серед цивільного населення медики не зафіксували.

В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніками ДСНС знешкоджено 404 вибухонебезпечні предмети.

«Наші військові продовжують вести бої з російськими окупантами на лінії зіткнення. Підтримуємо ЗСУ та віримо в Перемогу!», – зазначив Олег Синєгубов.