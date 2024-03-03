Кримінал

Ворог обстріляв Мирноград і Покровськ: відомо про шістьох поранених

3 Березня 2024 13:10
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донецька область
Нічні ракетні удари по Покровську та Мирнограду Донецької області / Фото НПУ

Шестеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Покровського району Донецької області, повідомляє поліція.

Близько опівночі окупанти обстріляли Мирноград. Травмовано трьох місцевих жителів – двох жінок, 33 та 50 років і 37-річного чоловіка.

О 6:30 російські терористи поцілили ракетою в житловий квартал Покровська. На цей час відомо про трьох поранених людей.

У Мирнограді пошкоджено 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 магазини і банк.

У Покровську пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки та 2 навчальні заклади.

Також у Покровську перебито підземний газопровід.


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Ворог обстріляв Мирноград і Покровськ: відомо про шістьох поранених
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