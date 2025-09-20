Ворог атакував промислову зону у Ковпаківському районі Сум – відомо про знеструмлення

У ніч проти 20 вересня російські війська завдали удару по нежитлових будівлях у Ковпаківському районі Сум. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Попередньо, внаслідок атаки постраждалих немає. Відомо про знеструмлення. Наразі спеціалісти обстежують територію та уточнюють масштаби руйнувань.

Виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар уточнив, що удари здійснено з реактивних систем залпового вогню по промисловій зоні району.

«Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило. Фахівці обстежують територію, з’ясовуємо наслідки атаки», – заявив він.